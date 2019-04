Dans la lucarne : L’indiscipline refait surface

Dans notre championnat national, nos clubs d’élite sont en butte à des problèmes hétéroclites. Parmi eux, les finances, la mauvaise programmation, mais aussi l’indiscipline de certains joueurs qui commencent à se généraliser. Malgré cela, ils activent le plus normalement du monde comme si de rien n’était. Pourtant, ces problèmes sont un peu énormes et ne sont pas faciles à régler. A vrai dire, il ne s’agit, en fait, que des apparences, alors qu’au fond, la plupart d’entre eux ne peuvent «joindre les deux bouts». Ils sont ainsi dans des situations que personne ne peut envier, mais ils sont en train de faire le « dos rond ». C'est-à-dire, ils continuent à travailler pour sauver, peut-être, la face d’un football où rien ne fonctionne comme l’aurait voulu la vox populi. En plus des ennuis financiers qui sont récurrents, nos clubs ne sont pas à jour vis-à-vis de leurs joueurs. Nombreux parmi eux ceux qui doivent plusieurs mois à leurs employés. Nous avons vu que des clubs considérés comme «friqués» doivent jusqu’à quatre mois à leurs éléments. C'est-à-dire, même s’ils ont de l’argent, ils ne veulent pas être à jour avec leurs joueurs. On ignore les raisons qui font courir les présidents de nos clubs d’élite. Cette situation peut engendrer des risques qui ne sont pas favorables au club. En effet, les joueurs qui ne sont pas payés par leurs employeurs adoptent un certain fléchissement dans le sérieux aux entraînements et même lors des matches officiels. Ils n’en ont cure s’ils jouent ou pas avec l’équipe fanion. Le fait de faire «banquette» ne les effraie pas. A quoi bon se casser la tête, puisqu’au fond, ils n’auront pas de quoi se faire du «mouron». Le club, se disent-ils, n’est pas «chaud» pour faire un effort et sortir l’argent de sa poche pour les payer. C'est-à-dire que face aux problèmes financiers, ils «mettent le frein» pour ne pas jouer comme ils pourraient vraiment le faire. Dans d’autres cas, ce n’est pas à cause de l’argent, puisque, même s’ils sont payés au dernier centime, ils ne jouent pas à fond sur un «rectangle vert», malgré le fait qu’il s’agit d’un match officiel. Tout compte fait, ils ne mettent pas le paquet en raison de leur mésentente avec la façon d’entraîner du coach. Parfois, ils adoptent une telle attitude du fait qu’ils ne rentrent pas dans ses «plans». Cette situation induit des résistances à l’égard du coach pour précipiter son départ. Cela n’est pas uniquement l’apanage de nos clubs. Cela est aussi valable ailleurs où les joueurs se mettent d’accord et se laissent battre par les autres clubs pour que le coach parte le plus vite possible. Ils ne veulent pas de lui. C’est ce qui explique aujourd’hui l’existence dans notre championnat national d’élite de plusieurs cas d’indiscipline. Ce qui rend difficile les performances de nos clubs, même pour ceux qui jouent, à priori, les premiers rôles. Cette situation, qui est devenue évidente, fait que les résultats de nos clubs sont en « dents de scie » et même ceux qui sont au devant de la scène. Avant, nos joueurs sont très motivés et font tout pour s’améliorer. Et cela passe par une abnégation et une volonté à toute épreuve. Autres temps, autres mœurs ! C’est vraiment dommage qu’on soit arrivé à un tel constat !

Hamid Gharbi