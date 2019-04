Ligue des champions africaine (quarts de finale aller), CS Constantine 2 - ES Tunis 3 : La qualification mal engagée

Amère défaite concédée par le CS Constantine, samedi soir, face à l’expérimentée Espérance de Tunis, champion en titre de la Ligue des champions africaine (LDC), au stade Chahid Hamlaoui, en présence d’un public record.

Malgré leur grande volonté, leur détermination et leur grande débauche d’énergie, Belkheir et ses coéquipiers n’ont pas réussi à s’imposer. Il est vrai qu’en face, l’adversaire était de taille et n’est plus à présenter. Une équipe coriace et technique en même temps, au jeu collectif fluide, avec un équilibre harmonieux dans les trois compartiments, avec en sus beaucoup de maîtrise et de sans froid dans toutes les situations. Les Constantinois, qui manquent cruellement d’expérience dans ce genre de compétitions auxquelles le CSC n’a que très peu participé, se sont néanmoins battus comme des lions et ont tenu tête aux Espérantistes. Ils étaient loin d’être ridicules. Ils auraient même pu réaliser un meilleur résultat malgré le calibre de l’adversaire sur le plan continental. Le CSC a évolué avec l’équipe suivante : Rahmani (Osmani 77’), Benayada, Zaalani, Chahrour, Bencherifa, Yattou, Haddad, Salhi, Bahamboula (Abid 62’), Belkheir, Djabout (Belmokhtar 72’). L’EST s’est présenté avec le onze suivant : Ben Cherifia, Meskini, Dhaouadhi, Yacoubi, Ben Mohamed, Coulibaly, Kom, Belaili (Houni 57’), Chaalali, Badri (Baguir 90’+3), Khenissi (Jouini 77’). Les protégés de Denis Lavagne ont très mal entamé la rencontre. Ils ont encaissé un but trop tôt sur un penalty justement sifflé par l’arbitre égyptien Grisha suite à une faute commise par Benayada, qui n’avait pas d’autre choix d’ailleurs, sur l’attaquant tunisien Khenissi. Chargé de son exécution, notre compatriote Belaili le tire avec succès (4’). Les Vert et Noir mèneront une véritable bataille devant une équipe de l’ES Tunis très bien organisée. Malheureusement, ils encaissent un second but dès l’entame de la seconde période, inscrit par Coulibaly suite à une balle arrêtée, mal négociée par l’arrière-garde constantinoise (47’).

Admirable sursaut d’orgueil des Sanafir

On croyait que la cause était dite. Mais, alors que tout le monde pensait que ce coup de massue allait assommer les Sanafir, ces derniers, poussés par leurs formidables supporters et dans un surprenant sursaut d’orgueil, parviennent, dans un premier temps, à réduire le score sur un splendide but de Djabout, admirablement servi par Belkheir, auteur d’une aile de pigeon (49’). Cette réalisation galvanise les Constantinois, qui iront à l’abordage, bousculant sérieusement le bloc défensif mis en place par le coach espérantiste Chaâbani. Après des efforts soutenus, ils parviennent à remettre les pendules à l’heure par l’entremise de Yattou. Ce dernier profite d’un corner admirablement botté par l’excellent Benayada pour envoyer, d’un puissant coup de tête, le ballon au fond des filets de Ben Cherifia (71’). Le camp constantinois explose de joie, et dans les gradins, c’était la furia. On pensait que Haddad and Co avaient fait le plus difficile en revenant de loin. L’espoir de terminer la partie en renversant la situation en leur faveur était présente dans les esprits de leurs inconditionnels. Ils espéraient revivre le scénario d’Al-Ismaily. Hélas, la joie était de courte durée, puisque trois minutes seulement plus tard, l’Espérance parvient, contre toute attente, à reprendre l’avantage sur un 3e but marqué par Yacoubi (74’). Un but entaché d’un hors jeu non signalé par le juge assistant. Sur l’action du but, le portier Rahmani, irréprochable dans ce match et auteur d’une belle prestation, s’est blessé au bras droit suite à sa parade pour tenter de dévier la balle de sa cage. Il sera transporté en urgence à l’hôpital. Les poulains de Lavagne font de leur mieux et continuent à se battre pour tenter de revenir une nouvelle fois à la marque. Sans y parvenir cette fois-ci, malheureusement. Il faut dire que l’absence dans l’entrejeu de Lamri, véritable catalyseur du jeu du CSC, s’est bien fait ressentir. La rencontre se termine donc à l’avantage de l’EST qui remporte la première manche hors de ses bases.

La qualification est très mal engagée pour le CS Constantine, qui aura pour obligation de gagner par une différence de deux buts au stade Radès de Tunis samedi prochain, pour pouvoir se qualifier. Une mission très difficile, qui parait impossible, même si l’impossible n’existe pas en football. De toutes les manières, Benayada et ses camarades n’ont rien à perdre. Ils ont déjà réussi leur pari en atteignant ce stade de la compétition pour la première fois dans l’histoire du club.

Ils ont honoré le football national et ont permis à leurs fans et au public algérien de vivre de bons moments de football. Pour preuve, malgré le revers concédé at home, ils ont été chaleureusement applaudis par leurs inconditionnels. Ils ont bien mouillé le maillot et on n’a franchement rien à leur reprocher. Enfin, à signaler la présence d’environ 2.500 supporters de l’ES Tunis qui ont bien fêté la victoire des leurs. Aussi, l’international algérien et attaquant de l’Espérance Youcef Belaïli a quitté le terrain sur blessure à la 57’ et que son compatriote et coéquipier Tayeb Meziani, transfuge du PAC, est resté sur le banc.

Mohamed-Amine Azzouz

----------------------

Déclarations

Lavagne : «On a manqué de vigilance face à une équipe tunisienne très expérimentée qui a su mettre beaucoup d'impact physique. Aujourd'hui, on a vu ce qu'est le très haut niveau, à nous maintenant d'en tirer les leçons et de voir ce qu'on pourra faire pour le match retour. Malgré la très mauvaise entame de match, on a su élever notre niveau pour revenir à la marque. malheureusement, on encaisse un troisième but sur une énième faute défensive.»

Mouine Chaâbani : «Je suis très heureux, la victoire de ce soir a été longue à se dessiner face à une équipe du CSC difficile à manier sur son terrain. Même si on s'est facilité la tâche avec ce résultat, le plus difficile reste à faire à Radès, surtout que le CSC à l'habitude de ramener de bons résultats hors de ses bases. il serait dangereux pour nous de croire que la qualification est déjà acquise.»