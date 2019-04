à partir du 15 juin : Reprise des navettes maritimes entre Oran et Aïn Turck

Les navettes maritimes entre Oran et Aïn Turck reprendront cette année à partir du 15 juin prochain, a-t-on appris de la Directrice régionale de l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. "Cette année, nous commenceront plus tôt que d’habitude car la saison estivale commencera juste après l’Aid El Fitr qui sera célébrée au début du mois de juin", a souligné à l’APS, Zerouali Amaria. Les deux dernières années, ces navettes avaient commencé leur travail au début du mois de juillet. Toutefois, cette année les Algériens vivant à l’étranger seront là bien avant cette date en vue de passer l’Aid en Algérie. Huit navettes quotidiennes (aller et retour) sont prévues pour permettre aux estivants de rejoindre les plages en contournant les artères et les rues embouteillées par de longues files de voitures qui dessinent, à chaque saison estivale, le paysage de la corniche oranaise, a-t-on fait savoir. "Au lieu de prendre sa voiture et provoquer des embouteillages monstres le long de la route d’Oran à Ain El Turck, le citoyen peut se garer au niveau de la Pêcherie où il y a des parkings et prendre les navettes pour rejoindre Ain El Turck et, en même temps, découvrir la splendeur de la corniche oranaise vue de la mer, a-t-elle déclaré. Pour cela, deux bateaux d’une capacité de 300 places chacun assureront les navettes. Les tarifs pratiqués oscillent entre 200 et 250 DA et la durée du trajet est de 30 minutes.