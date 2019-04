Souk Ahras : Résolution d’une affaire de fraude et de faux et usage de faux

Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Souk Ahras sont parvenus à résoudre une affaire de fraude, de faux et usage de faux dans des registres administratifs par des fonctionnaires de l'une des antennes communales, a-t-on appris hier auprès de ce corps de sécurité. L'enquête a été ouverte suite aux plaintes de citoyens faisant état de fraude et escroquerie au sein du service des passeports biométriques, a précisé le chargé de la communication et de l'information à la sûreté de wilaya, Karim Merdaci, soulignant que 38 citoyens étaient victimes dans cette affaire qui remonte à la fin du mois de mars dernier. La même source a indiqué qu'un fonctionnaire de ce service chargé de vérifier les dossiers déposés pour la délivrance de passeports biométriques suggérait aux citoyens dont les dossiers ne contenaient pas la quittance fiscale de lui remettre la somme de 6.000 DA, leur promettant qu'il allait acheter le timbre et le rajouter à leur dossier. Les investigations approfondies ont permis d'arrêter le principale accusé dans cette affaire et ses complices, deux femmes et un homme, a-t-on noté, soulignant la récupération des dossiers des citoyens victimes de cette escroquerie et la saisie d'un grand nombre de faux récépissés de dépôt de dossiers de passeports biométriques et d'autres documents, avec signature et cachet falsifiés. Le responsable ajouté que le préjudice dans cette affaire s'élève 700.000 DA. Après le parachèvement des procédures judiciaires, a-t-on signalé, un dossier juridique a été établi à l'encontre des personnes concernées, pour entre autres, "fraude'', "faux et usage de faux'', "destruction de documents administratifs''. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras, l'accusé principal dans cette affaire a été mis sous mandat de dépôt alors que les trois autres complices ont été placés sous contrôle judiciaire.