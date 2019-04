Développement social : Tirer profit du dividende démographique

L'Algérie a pris part, du 1er au 5 avril, à la 3e session ordinaire du comité technique spécialisé de l’Union africaine sur le développement social, le travail et l’emploi, qui s'est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie). A l'ouverture des travaux de cette session, placée sur le thème "L'élimination de la pauvreté grâce à des investissements stratégiques aux niveaux national et régional pour le développement social, le travail et l'emploi en Afrique", le Secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Khiati, qui conduisait la délégation algérienne, en sa qualité de président en exercice de la 2e session du comité, qui s’est tenue à Alger en avril 2017, a mis l'accent sur les actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises à Alger. L'intervention de la délégation a porté notamment sur "la nécessité de promouvoir une croissance inclusive génératrice d’emploi et de placer l’emploi comme variable stratégique au cœur des politiques de développement, afin de tirer profit du dividende démographique favorable". La délégation algérienne a également insisté sur "la formalisation des économies africaines, afin de promouvoir le travail décent, assurer des revenus convenables et une protection sociale pour tous".

Par ailleurs, la réunion des ministres s'est penchée sur l'examen du rapport des experts et a adopté les recommandations formulées par les experts, réunis précédemment, sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de la 3e session du comité. Il y a lieu de signaler dans ce contexte qu'au terme des travaux, l’Algérie a été retenue pour siéger au Conseil d’administration du Bureau international du travail, en qualité de membre suppléant, pour la période 2020/2023, au titre de la région Afrique du Nord.