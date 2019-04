Volley-Ball : Le Cubain Ezquierdo, nouveau sélectionneur national

«Je tiens a féliciter la Fédération algérienne de volley-ball et son président M. Mustapha Lemouchi pour cette excellente transaction. Pa railleurs, je tiens à remercier le président du Comité olympique, M. Mustapha Berraf, sans qui ce contrat ne se serait jamais concrétisé.

En engageant cet entraineur Cubain, en l'occurrence M. Raul Diago Izquierdo la FAV est certaine de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire d'un technicien de niveau mondial" , a déclaré le désormais nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Raouf Bernaoui, qui a assisté hier au siège du Comité olympique algérien, à la cérémonie de signature du contrat du nouveau sélectionneur national de volley-ball. "L'école cubaine n'est plus à présenter dans la discipline. Avec le peu de moyens dont elle dispose, l'équipe nationale cubaine est parvenue à se frayer une place importante au niveau mondial, en rivalisant avec les plus grandes nations. Bien qu'elle dispose de bons techniciens qui travaillent souvent dans l'ombre, l'Algérie, qui a de grandes ambitions dans le domaine du sport entre autres, a besoin de l'expérience cubaine pour atteindre une autre dimension. Je suis sûr que M. Raul Diago Ezquierdo va apporter un plus à notre volley-ball. Ce que je ne souhaite pas c’est que la FAV ait la même expérience que celle vécue par la Fédération de boxe, il y a quelques années.

À l'époque, la FAB a signé un contrat avec un grand entraineur cubain qu'elle n'a pas su garder. Le technicien en question, après avoir épousé une Franco-Algérienne à Alger est allé s'installer dans l'hexagone, avant d'être sollicité par la Fédération française de boxe. Grâce au savoir faire et à l'expérience de ce technicien, la France à récolté de nombreuse médailles lors des JO de Rio", a conclu le premier responsable du secteur. Pour rappel, M. Raul Diao Ezquierdo s'est engagé avec la FAV pour un contrat d'une année renouvelable. Il touchera un salaire mensuel de 6.000 dollars US, réglé par le COA. Meilleur passeur au Monde de 1990 à 1998, s'est plusieurs fois illustré en remportant des médailles avec la sélection nationale cubaine aux Jeux olympiques et Championnats du monde. Il a drivé la sélection de son pays de 2001 à 2006, avant d'occuper le poste de président de la Fédération cubaine durant un mandat (2006-2011).

" A travers les quatre nations qui représentent régulièrement la discipline de ce contient aux JO et Championnats du monde, à savoir l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie et le Cameroun, je connais parfaitement le volley-ball africain. Même si le temps est court, mon objectif est de faire de l'Algérie la meilleure nation à l'échelle continentale, dans un premier temps. Aujourd'hui, cela parait un pari un peu difficile vu la situation. Mais demain, c'est certain qu'on y arrivera. Avec la fédération on s'est fixé des objectifs à réaliser à court terme, à savoir le Championnat d'Afrique, la qualification au Mondial 2019 et la qualification aux Jeux Olympiques 2020. Je vais donc diriger la sélection seniors pour tenter de relever ces défis. Par ailleurs, je vais surtout travailler avec les jeunes catégories. Ça reste le plus grand chantier qui va permettre à l'Algérie de reprendre sa place de leader dans le continent", a souligné le technicien cubain, visiblement satisfait de pouvoir travailler en Algérie. De son coté, le président de la FAV n'a pas caché sa joie d'avoir réussi à enrôler le coach en question malgré la concurrence. " C'est un acquis important, M. Ezquierdo était sollicité par un grand club italien ainsi que par la Fédération égyptienne de volley-ball. C'est grâce aux efforts personnels et à l'investissement du président du COA que ce contrat a vu le jour. La fédération va tout mettre en œuvre pour permettre à cet entraineur de travailler dans les meilleures condition possibles. Grace, toujours au concours de M. Berraf, que je remercie au passage, la fédération a pu bénéficier d'une importante infrastructure au niveau du centre de préparation des équipes nationales de Souidania. Cela va être très bénéfique pour nos différentes sélections", a tenu à souligne M. Mustapha Lemouchi.

Rédha M.