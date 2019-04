Structures de jeunesse : Inculquer la culture environnementale

Une sortie de détente et de découverte au site touristique du barrage «Sarno» de la ville de Sidi Bel Abbes a été organisée hier au profit de 1.500 enfants et jeunes issus de plusieurs communes de la wilaya.

Cette visite de détente et de découverte de la nature, organisée sous le signe «Une journée à l’air libre» à l’occasion de la fin des vacances de printemps, se voulait une réponse à l’appel des enfants et des jeunes de différentes tranches d’âge adhérents à des structures de jeunesse et des sports de proximité de la wilaya, a indiqué le président du mouvement associatif et de jeunesse auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports, initiatrice de cet évènement. Amine Bouhend a expliqué que cette initiative comprend une large campagne de nettoiement de l’environnement de ce site touristique, avec le concours de plusieurs intervenants et associations locales, tout en insistant sur le nettoyage du couvert végétal qui entoure ce barrage dans sa partie extérieure, ainsi qu’un programme d’activités alliant musique, théâtre de plein air, spectacles folkloriques et dessins, animées par des coopératives et des associations locales, dans cet écrin de nature insolite, au grand bonheur des enfants. L'objectif vise à faire connaître aux enfants ce lieu de villégiature et de détente et d’inculquer à ces écolos en herbe la culture environnementale et, surtout, leur apprendre à vivre dans un endroit propre pour se sentir en harmonie avec dame- nature, a ajouté le même responsable.

Pour sa part, le président de l’association «Moulay Slissen» a loué ce genre d’initiatives, expliquant l’importance de cette rencontre pour les enfants ayant participé à cette sortie, notamment ceux qui découvrent pour la première fois ce site touristique, assurant que cet espace de détente constitue une occasion pour ces bambins de se connaître, et pour les jeunes adhérents et les encadreurs des différentes associations d’échanger leurs expériences. Les enfants ont exprimé leur joie au cours de cette sortie de découverte qui leur a permis de jouer en pleine nature. Le froid ne les a pas découragés pour passer de joyeux moments et profiter des bienfaits de la nature.