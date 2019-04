inscriptions en 1re année et en préscolaire : Les parents ont jusqu’au 30 juin pour effectuer cette procédure

Le dossier à fournir comporte un acte de naissance, une copie du certificat de vaccination, deux photos et un justificatif de résidence (quittance de gaz ou d’électricité).

Les nouvelles inscriptions en première année primaire et en préscolaire au titre de l’année 2019-2020 ont débuté dans les différents établissements scolaires et devront se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin prochain.

Cette annonce faite par le ministère de l’Education nationale fait état, également, de la possibilité accordée aux enfants aux besoins spécifiques de s’inscrire dans des écoles ordinaires. Il est fait obligation aux établissements proches de leur lieu de résidence de les scolariser, sans aucune distinction avec les autres élèves.

L’opération concerne les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, pour les inscriptions en première année primaire, et les enfants nés en 2014 pour le préscolaire.

Ainsi, les parents dont les enfants sont âgés au moins de 6 ans et ceux nés en 2013 sont invités à les inscrire dans l’une des écoles proches de leur domicile. Les enfants aux besoins spécifiques peuvent être inscrits à n’importe quelle école qui leur convient.

Pour assurer le bon déroulement de cette opération, les directions de l’Education nationale à travers le territoire national ont été instruites à l’effet d’entamer ladite opération, en recevant les dossiers des nouveaux élèves pour la première année primaire et pour le préscolaire, conformément à l’âge légal, et ce, jusqu’au 30 juin prochain. Le ministère de l’Education nationale a insisté sur la nécessité de respecter le découpage géographique lors des inscriptions pour assurer une meilleure répartition des élèves sur les différents établissements scolaires, et de réunir les conditions nécessaires d’une rentrée scolaire dont la date a été fixée, pour rappel, au 4 septembre 2019.

A noter que les inscriptions doivent s’effectuer selon l’adresse du domicile, soit le secteur géographique ou le lieu de travail de l’un des parents, en présentant respectivement les attestations de résidence ou de travail. Les directeurs des établissements scolaires ont également été instruits, à l’effet d’afficher une note annonçant le lancement des inscriptions pour informer les parents sur le contenu du dossier d’inscription constitué d’un acte de naissance, une copie du certificat de vaccination, deux photos et un justificatif de résidence (quittance de gaz ou d’électricité).

Le ministère a également décidé, pour la deuxième année consécutive, de dispenser les parents d’élèves de la procédure de légalisation, par le tuteur légal, du règlement intérieur auprès des services d’état civil.

Le ministère a également instruit les directeurs des écoles sur la nécessité de respecter les normes pédagogiques, en limitant le nombre d’inscrits en préscolaire à 25 élèves par classe et ce, selon les capacités d’accueil de chaque établissement scolaire.

En vue d’arrêter les listes définitives des élèves inscrits en première année primaire et en préscolaire, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, une réunion des directeurs de l’éducation, des chefs d’établissements et des inspecteurs est prévue avant le 17 juillet.

Kamélia Hadjib