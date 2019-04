Liasse fiscale : Assimiler la maîtrise des écritures comptables

Un séminaire-atelier sur la liasse fiscale annuelle à la lumière de la LF 2019 se tiendra les 14 et 15 avril à l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) Mohammadia (Pins Maritimes), Alger. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), ce séminaire atelier a pour objectif de faire assimiler aux apprenants la maîtrise des écritures comptables de fin d'exercice, l'élaboration des états de nature comptable et les états de nature fiscale, de s'assurer du bon traitement de la déclaration G n°04 ainsi que le calcul du bénéfice fiscal conformément aux dispositions de la LF 2019.

En pratique, il semble que l’organisation de ce genre de formations, surtout dans le domaine de la fiscalité au profit des entreprises, constitue un réel avantage puisqu’elle permet en premier lieu de développer les compétences du personnel et d’améliorer la performance organisationnelle et le rendement. Il y a lieu de rappeler que dans un communiqué, la Direction générale des impôts (DGI) avait détaillé les principales mesures à caractère fiscal, contenues dans la loi de finances pour l’année 2019.

Concernant les mesures en faveur des entreprises, la DGI a indiqué que l’extension de l’option au régime d’imposition du bénéfice réel aux sociétés étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie, relève des directions des impôts de wilaya et des centres des impôts. Selon le communiqué, désormais, l’option est faite par courrier adressé, selon le cas, aux directeurs des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de signature du contrat ou de l’avenant au contrat.

M. A. Z.