El-Mouhoub Mouhoud, économiste : « Le pays dispose encore de marges de manœuvre »

La rupture avec le système politique, revendiquée par les Algériens, doit impérativement s’accompagner d’une transition économique qui réponde aux aspirations des populations et à l’objectif de diversification qui constitue aujourd’hui une urgence. Professeur d'économie et vice-président de l'université Paris-Dauphine, El Mouhoub Mouhoud revient une fois de plus sur l’état des lieux de l’économie algérienne, son fonctionnement et ses dysfonctionnements ainsi que sur les réformes à engager dans les meilleurs délais pour mettre en place les éléments d’une croissance durable. Dans un entretien à RFI/Jeune Afrique, en tant que Grand invité de l’économie, il affirme que «la situation économique du pays est paradoxale».

En fait, explique-t-il, «le modèle d’économie rentière n’a fait que produire des situations compliquées en termes d’équilibre et de croissance». L’économiste précise à ce titre que «les tares d’une économie rentière se sont aggravées. Elle n’a jamais su se diversifier, ce qui a fait reculer la part de l’industrie (4 %) et de l’agriculture (8 %) dans le Produit intérieur brut (PIB), alors que les hydrocarbures représentent 35% du PIB, alors que «les importations représentent un tiers du PIB». Mais, c’est autour des secteurs des services et de la construction que les «enjeux» se sont construits, car on y retrouve «les connexions avec le clan au pouvoir», insiste El Mouhoub Mouhoud. Sans pour autant verser dans le pessimisme, il admet que depuis le retournement du prix du pétrole, les réserves de change ont drastiquement baissé, passant « de 200 milliards de dollars en 2014 à 75, 80 milliards» et que «le déficit public reste aux alentours de 10%». Mais, rassure-t-il, l’Algérie «ce n’est pas le Venezuela. Rien à voir», car « il y a encore des marges de manœuvre».

Et d’ajouter que «si la transition politique est réussie, d’une certaine manière le pays est prêt à une transition économique forte». Autrement dit, «une transition politique douce peut se traduire par une transition économique forte». Au-delà de la dimension politique qui prédomine dans leurs revendications, les Algériens attendent également une refonte du système économique sur de nouvelles bases, notamment un équilibre des chances et une répartition équitable des richesses.

A ce propos, et dans un rapport sur l’économie algérienne intitulé «Contribution à la vision Algérie 2035», datant de mars 2018, El Mouhoub Mouhoud, spécialiste des questions économiques internationales et des relations euro-méditerranéennes, avait formulé une série de propositions en guise de contribution dans le processus de réforme de l’économie algérienne, visant à favoriser l’employabilité et préparer l’après-hydrocarbures.

Dans le document, on retient que l’économie algérienne repose sur «trois secteurs d’importance inégale. Le secteur public mono-exportateur (hydrocarbures) est responsable de la quasi-totalité des recettes extérieures. Contribuant à plus d’un tiers du PIB (35 %), à l’origine de 75 % des recettes budgétaires et de 95 % des recettes d’exportations en 2018, ce secteur est pourvoyeur de liquidités, en particulier en période haussière des cours du pétrole. Il alimente, pour partie par le biais du système bancaire public, un secteur importateur hypertrophié de biens de consommation et de biens intermédiaires (30 % du PIB».

Dans un autre passage, il est écrit que « la dépendance de l’économie vis-à-vis des recettes des hydrocarbures, volatiles par nature, expose celle-ci à des périodes de surliquidité bancaire suivies de périodes de difficultés de trésorerie bancaire. Dans le même temps, l’économie est largement exposée aux chocs externes. Une baisse des prix du pétrole et de la demande mondiale en hydrocarbures affecte directement les revenus de l’État et l’économie réelle».

D. Akila