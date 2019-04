Eau potable : Des projets urgents

L’approche de Ramadhan et de l’été exacerbe les inquiétudes quant à la disponibilité de l’eau potable, et de nombreux projets sont lancés dans quelques wilayas pour éloigner ce spectre.

A Médéa, le réseau d’adduction en eau potable de cinq nouvelles communes, à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (Bouira), sera «opérationnel dès l’été prochain», a-t-on appris hier auprès de la directrice locale des ressources en eau. Lancé en réalisation en octobre dernier, ce réseau d’adduction, via le système de transfert des eaux du barrage de Koudiat Acerdoune, permettra d’assurer une alimentation régulière en eau potable, durant l’été prochain, à des milliers de foyers ventilés à travers les cinq communes ciblées par ce projet, en l’occurrence Saneg, Bir-Benabed, Sidi Ziane, Bouchrahil et Khems-Djouamaa, a indiqué Mme Nassima Tahri.

Les travaux de réalisation de ce réseau, qui enregistrent un taux d’avancement oscillant entre 40 et 80 %, devraient être achevés dans leur intégralité et mis en exploitation avant le début de la saison estivale, a-t-elle expliqué, ajoutant que l’entrée en exploitation de ce réseau est «en mesure de couvrir la forte demande exprimée pendant cette période et d’augmenter les capacités de stockage locales».

Autre avantage de cette opération d’adduction, la récupération des eaux des forages qui servaient à l’alimentation de certaines agglomérations urbaines secondaires pour alimenter les villages éparses et les hameaux enclavés situés dans ces communes, de sorte que ces ressources soient transféreés de façon «équitable et profiter à toute la communauté», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, des projets «urgents» du secteur des ressources en eau sont actuellement en cours de réalisation dans la wilaya de Tébessa, avec l’objectif d’améliorer l’alimentation en eau potable des habitants «avant le début du mois de ramadan et de la saison estivale», a-t-on appris jeudi du chef de l’exécutif local.

«La concrétisation de ces projets dans plusieurs communes de la wilaya s’effectue à un rythme accéléré en vue de garantir la disponibilité de cette matière vitale et d’approvisionner chaque foyer de la région», a précisé, M. Attalah Moulati, au cours d’une rencontre tenue au siège de la wilaya consacrée aux préparatifs du mois sacré et de la saison estivale. Ainsi, 14 km ont été réalisés sur un total de 18 km linéaires du réseau de transfert des eaux du barrage d’Oued Melag, qui devra alimenter six communes du Nord de la wilaya, notamment après l’augmentation de son taux de remplissage suite aux fortes chutes de neige et de pluie enregistrées au cours du mois dernier, a fait savoir le même responsable, notant que ce réseau sera mis en service «avant la saison estivale».

S’agissant du projet de transfert des eaux souterraines de la commune de Griguer vers celle de Cheria, le même responsable a révélé le «lancement prochain» des travaux de réalisation de quatre puits profonds dans la commune de la même collectivité en vue de transférer les eaux de ces ouvrages hydriques vers la commune de Cheria. Par ailleurs, la commune de Bir El Ater a bénéficié d’un projet de réalisation d’un puits profond, en attendant la mise en service d’une station d’épuration des eaux du barrage de Safsaf El Ouesra visant l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable des habitants de cette commune, a fait savoir le wali de Tébessa.

En parallèle, le chef de l’exécutif local a instruit les présidents des Assemblées populaires communales (APC) et les chefs de daïras à l’effet d’œuvrer à fournir des citernes d’eau mobiles dans les cités et les groupements d’habitat pour assurer la disponibilité de l’eau potable aux habitants «en attendant l’entrée en service des projets en cours».

Un programme spécial d’approvisionnement hebdomadaire en eau de certaines communes sera également établi afin de couvrir les besoins des citoyens en cette denrée vitale, a-t-on noté. M. Moulati a aussi insisté sur la création d’un comité mixte entre les services de la sûreté et de la gendarmerie nationales, la direction des Ressources en eau et l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) pour «mieux coordonner les efforts» dans la lutte contre les raccordements illicites au réseau d’AEP et les agressions d’ouvrages, notamment dans les communes de Tébessa, Bir El Ater, El Ma Labiod, El Ogla et Ouenza. Selon les services de l’Algérienne des eaux de Tébessa, le taux de couverture en eau potable est de 79%, notant que les habitants de la cette région sont alimentés principalement des eaux des nappes phréatiques. La wilaya de Tébessa compte 183 puits qui assurent la disponibilité de cette matière précieuse, avec une capacité de pompage globale de 158.000 m3/jour, en plus de 245 châteaux d’eau et d’un réseau de distribution d’une longueur de 4.464 km, et enregistre un déficit d’environ 155.000 m3/jour.

Dans certaines wilayas, c’est le phénomène de la vente illicite d’eau qui prolifère. Ainsi, à Oum El Bouaghi, plus de 74 locaux commerciaux ont été fermés depuis le mois d'août 2018 pour «vente illicite d'eau potable», a-t-on appris jeudi auprès des services de la Direction du commerce.

Ces locaux ont été fermés pour «activité illicite de vente d’eau potable dans des citernes fixes», a indiqué le chef du service contrôle des activités commerciales anticoncurrentielles auprès de ladite direction , Khaled Amara, précisant que l’exercice de cette activité «requiert une autorisation délivrée par les services de la direction des Ressources en eau». Il a souligné, à ce propos, que la vente d’eau potable nécessite également un registre de commerce avec la mention «activité d’approvisionnement en eau dans des citernes mobiles, destinée à la consommation». «L’opération de contrôle des locaux de vente illicite d’eau potable se poursuit», a assuré le même responsable, notant que «cette activité (vente de l’eau), constatée notamment dans les communes d’Ain Beïda, Berriche et Ksar Sbahi, s’est répandue dans la ville d’Oum El Bouaghi». Les services de la direction du Commerce veillent, à travers cette opération, à préserver la santé du citoyen et à lutter contre le commerce illicite, a-t-on indiqué de même source.