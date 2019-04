Risques agricoles : L’importance de l’assurance

L’importance de l’assurance contre les risques agricoles et pour les élevages a été soulignée, jeudi à Dar El-Fellah de Khenchela, à l’occasion d’une journée de sensibilisation organisée par la direction de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA).

«Ces assurances contribuent à garantir la pérennité de la production agricole et animale», a déclaré, à l’occasion, le directeur de CRMA Khenchela, Abdelmadjid Djebali, qui a invité les agriculteurs et éleveurs à se rapprocher des agences de Chechar, Babar, Aïn Touila, Ouled Rechach, El-Mehmel, Kaïs et Bouhmama, pour découvrir les offres multiples proposées par la caisse.

Il a ainsi fait état de «la conclusion de 6.106 contrats d’assurance au cours du premier trimestre 2019 pour un montant de 260 millions DA, soit une évolution de 25% comparativement à la même période 2018». La CRMA propose 14 produits d’assurance aux diverses filières agricoles, dont celle de la pomiculture dans laquelle Khenchela se place première à l’échelle nationale avec une production d’une valeur totale de 24 milliards DA, a ajouté Djebali. Tablant sur un chiffre d’affaires de 1,1 milliard DA pour l’année en cours, la CRMA Khenchela a indemnisé 47 éleveurs dont les animaux ont péri par la peste des petits ruminants (PPR), durant le premier trimestre 2019, pour un total de 1,4 million DA, a ajouté le même responsable.

La rencontre a été l’occasion pour expliquer aux agriculteurs et éleveurs présents les avantages offerts par la CRMA aux clients assurant leurs récoltes, matériels agricoles et troupeaux.