Culture de la pomme de terre saisonnière : Plus de 1.800 hectares à Mila

La surface cultivée de pomme de terre de saison, estimée à 1.124 hectares, devra connaître une extension, pour atteindre plus de 1.800 hectares durant la saison agricole 2018/2019, dans la wilaya de Mila, apprend-on jeudi auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Aussi, 705 hectares, situés notamment dans les communes sud de la wilaya ont-ils été ainsi plantés depuis février dernier, au titre de cette campagne qui se poursuivra jusqu’à fin avril, indique-t-on de même source. La surface cultivée en ce tubercule devra atteindre 1.817 hectares, dépassant ainsi les 1.124 hectares réservés à cette spéculation durant la saison passée (2017/2018), qui avait connu une production de 487.000 quintaux, selon les services de la DSA.

Le nombre d'agriculteurs cultivant la pomme de terre dans la wilaya dépasse les 500, et sont concentrés dans les communes du sud de la wilaya, à l’instar d’Ouled Khelouf, Mechira et Téléghema, où se trouve le périmètre d’irrigation, précise-t-on. La mécanisation de cette culture et le soutien accordé aux agriculteurs, notamment pour l’acquisition des équipements d’irrigation et de fertilisants, sont les principaux facteurs à l’origine de l’accroissement de la culture de la pomme de terre dans la wilaya, explique-t-on à la DSA.