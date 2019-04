Imams détachés à la Mosquée de Paris : Se conformer aux principes de l’Islam dans le rapport à la société

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a appelé, hier à Alger, les Imams détachés à la Mosquée de Paris à se conformer aux principes de l'Islam prônant le respect, la justice et la sagesse dans leur rapport à la société du pays hôte. Intervenant lors d'une session de formation au profit de 49 imams, prochainement en détachement à la Mosquée de Paris, M. Belmahdi a appelé «au respect impératif des lois du pays hôte et à la représentation exemplaire de l'Algérie, conformément à la convention de coopération signée entre l'Algérie et la France en la matière». Il a mis en avant, dans ce sens, «l'impératif de respecter les droits de l'homme en veillant à la promotion des valeurs prônées par l'islam dans le rapport au pays hôte et en restant attachés à l'identité nationale». Soulignant «le rôle de l'administration de la Mosquée de Paris dans la prise en charge des imams, en leur apportant toute l'aide nécessaire et en préservant leurs droits», le ministre a appelé ces imams à adopter un discours de respect de l'autre. Evoquant l'importance de cette session de formation, de deux jours, M. Belmahdi a plaidé pour «la mise en place d'un guide contenant les obligations auxquelles doit se tenir l'imam dans le cadre de sa noble mission à la Mosquée de Paris afin d'être porteur du véritable message de l'islam». Dans le cadre d'une convention conclue avec la Mosquée de Paris et la Sorbonne, cette promotion bénéficiera de données scientifiques favorisant le rapport à la société française et à la communauté musulmane dans ce pays, a-t-il encore fait savoir.

