Association nationale des commerçants et artisans : Créer des espaces de vente de proximité

«Il n’y aura pas de pénurie de produits alimentaires pendant le mois du ramadan», a assuré le président de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA).

M. Hadj Tahar Boulenouar qui s’exprimait au cours d’une conférence de presse organisée au siège de l’association, a tenu à assurer le consommateur quant à la disponibilité des produits alimentaires en qualité et en quantité suffisantes durant le mois du ramadhan qui devrait intervenir dans un mois et dix jours.

Poursuivant ses propos, il précisera que les producteurs et le réseau du stockage sont suffisamment préparés pour alimenter aisément la population pendant et même après le mois sacré du ramadan. Le président de l’ANCA a fait savoir que le ramadan intervient cette année avec le début de la période de récolte des produits agricoles de saison, ce qui explique, selon lui, la disponibilité des produits agricoles en termes de qualité et de quantité. « Actuellement on passe par une période creuse c'est-à-dire la sortie de la saison hivernale et l’avènement d’une nouvelle saison qui sera marquée notamment durant les deux mois d’avril et de mai, par une forte récolte», a noté M. Boulenouar, ajoutant que ceci explique la disponibilité des produits agricoles durant le mois de ramadhan.

« Nous sommes en contact avec les mandataires des marchés de gros, fruits et légumes, les marchés de viande et de l’alimentation générale pour assurer l’approvisionnement et la disponibilité des produits», a-t-il expliqué.

Le président de l’ANCA a évoqué durant cette rencontre certaines mesures susceptibles d’assurer la disponibilité des produits alimentaires directement aux consommateurs et garantir la stabilité des prix durant le mois sacré.

Il a, dans ce contexte, indiqué que l’Association nationale des commerçants et artisans a lancé un appel aux collectivités locales à travers l’ensemble des communes pour l’octroi de terrains afin de créer des espaces de vente de proximité en prévision du ramadan.

6.000 DA pour les familles nécessiteuses au lieu des couffins

«Ces espaces aménagés de manière provisoires pour rapprocher le produit alimentaire aux consommateurs sans aucun intermédiaire vise à lutter contre la spéculation et la hausse des prix des produits», a précisé M. Boulenouar, soulignant l’intérêt de cette démarche qui contribuera sans nul doute à diminuer la différence entre les prix du gros et le détail. L’intervenant expliquera, dans cette optique, que d’après le constat fait sur le terrain, «les prix des produits alimentaires pratiqués dans les communes qui possèdent des marchés de proximité, sont bien meilleurs que ceux pratiqués au niveau des autres communes».

Il a, de ce fait, mis l’accent sur l’importance de multiplier les marchés de proximité pour garantir la stabilité des prix. Profitant de cette rencontre, M. Boulenouar a annoncé par ailleurs, le lancement d’une campagne de sensibilisation chapeautée et organisée par le ministère du Commerce pour diminuer les quantités de sel et sucre dans les produits alimentaires. «Sur orientation du ministère du Commerce, nous allons sensibiliser les boulangers et les fabriquants de jus et de gâteaux sur la nécessité de diminuer les quantités de sel et de 20% le sucre dans les aliments», a précisé le président de l’ANCA. Les associations de commerçants ne sont pas les seules à établir leur prévision en perspective du mois sacré.

En effet, les ministères de la Solidarité nationale et de l’Intérieur ont entamé tôt, cette année, les préparatifs en prévision de ce mois, en vue de garantir à toute personne dans le besoin, les conditions nécessaires pour passer un ramadhan dans de bonnes conditions.

En effet, les pouvoirs publics ont décidé cette année de substituer le couffin de denrées alimentaires, dont la distribution a été marquée par plusieurs dysfonctionnements constatés un peu partout à travers le pays, contre un chèque de 6.000 DA pour chaque famille démunie. Notons que les chèques seront remis aux familles éligibles 30 jours avant le début du mois sacré, soit la mi-avril. Il est également intéressant de savoir que l’opération d’aide organisée durant le mois de Ramadhan est prise en charge à 80% par le ministère de l’Intérieur au niveau local tandis que le département de la Solidarité nationale assure à hauteur de 10%. Le restant provient des Affaires religieuses et des donateurs.

Pour rappel, un montant de 8,4 milliards de DA a été mobilisé durant le mois de ramadhan dernier pour assurer la distribution de près de 2 millions de couffins ainsi que la distribution de près de 6 millions de repas chauds au niveau de 1.300 restaurants.

Kamélia Hadjib