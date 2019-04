En prévision du ramadhan : Disponibilité de 186.000 tonnes de viandes

Un mois seulement nous sépare du mois béni de Ramadhan. En prévision de cet important événement, le ministère du Commerce prend les devants. On sait déjà que pas moins de 185.991 tonnes de viandes rouge et blanche (locales, importées et congelées) seront disponibles en cette période de l’année, et ce à des prix accessibles. C’est en tout cas, ce qu’à assuré le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce.

Selon M. Aissa Bekaï « la quantité de viandes blanches devant être mises sur le marché local, durant le mois sacré de ramadhan, s’élève à 60.339 tonnes, contre 56.032 tonnes de viandes rouges locales, outre 47.500 tonnes de viandes bovines congelées importées et 22.120 tonnes de viandes bovines fraîches (importées également) «. En somme, il s’agit là de quantités importantes de viandes devant couvrir «une grande partie» des besoins nationaux, est-il mis en avant. Le même responsable a indiqué qu’afin d'éviter une pénurie en lait lors de cette période, il garantit une réserve de 99.219 tonnes de poudre de lait, « une quantité suffisante pour répondre aux besoins des citoyens pour une période de cinq mois», a également déclaré M. Bekaï à l’agence de presse, APS. Poursuivant ses propos, le DG de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce met l’accent sur le fait que certains produits, plus consommés lors du mois sacré, seront «disponibles suffisamment pour une durée de 6 mois tels que le pois-chiches (26.299 tonnes), les lentilles (23.855 tonnes) et les haricots blancs (16.063 tonnes).» La même source a révélé, par ailleurs, que « pour couvrir les besoins en blé dur durant 4 mois, une quantité de l'ordre de 934.250 tonnes sera garantie, outre 2.384.740 tonnes de blé tendre «. Autre fait important à signaler, «116.000 tonnes de fruits seront importés, à l'instar de la banane, de la pomme ou encore de la poire». Il a été procédé également à l’optimisation de l’encadrement du commerce extérieur, et ce, à travers l'introduction de nombre de mesures incitatives. Parmi ces mesures, l’on peut citer, notamment, «la réduction du taux de la taxe supplémentaire provisoire préventive (TSPP) à l'importation des viandes bovines fraîches et congelées, sachant que la viande congelée n'est pas soumise à la taxe». L’objectif assigné à travers cette démarche est de garantir la stabilité et un meilleur approvisionnement du marché. Pour ce qui est des fruits secs, exonérés de ces taxes, «une proposition prévoyant la révision de l'engagement contraignant les importateurs à déposer une somme qui équivaut à 120% du montant de la facture durant 30 jours au niveau de la banque a été examinée, en vue de garantir l'approvisionnement continu et la stabilité des marchés», fait remarquer le même responsable. Quant aux prix des produits alimentaires de large consommation durant le mois de ramadhan, le ministère du Commerce a décidé de plafonner les prix de «certains fruits et légumes de large consommation pour éviter leur flambée durant le mois de ramadhan et préserver le pouvoir d'achat des citoyens». Les produits maraichers touchés par ce plafonnement seront multiples, « à l'instar de l'oignon, la pomme de terre, la tomate, la courgette, la carotte et la laitue», fait remarquer M. Bekaï qui notera que «le contrôle sera plus rigoureux pour assurer le respect des prix règlementés des produits d'épicerie, notamment l'huile, le sucre, le lait et la semoule». Aussi, et comme chaque année, il est attendu l’ouverture de nombreux marchés de proximité avec des prix défiant toute concurrence, étant donné que la marchandise proposée à la vente sera présentée aux clients par les producteurs eux-mêmes, sans intermédiaires aucuns. Soraya Guemmouri