Forêts : Préserver les ressources naturelles

Diverses opérations ont été concrétisées à travers la wilaya d’Ouargla dans le cadre du programme de renouveau rural de l’année 2018, a-t-on appris auprès de la Conservation des forêts. Parmi ces opérations, la plantation de 1.292 oliviers, la réalisation de 325 km de pistes agricoles, de 232 km linéaires de brise-vent et de 80 km de réseaux d’irrigation, en plus de la fixation de dunes sur un linéaire de 155 km, a précisé le conservateur des forêts, Herkat Debabnia. Elles ont également porté sur la réalisation de 75 puits pastoraux et l’équipement de 56 puits en kits solaires sur le territoire de sept communes, l’aménagement de 42 puits d’abreuvage dans 12 communes, la réalisation de 24 km de canaux d’évacuation des eaux, le curage des drains et la réalisation de trois hectares de ceintures vertes avec réseau d’irrigation, a-t-il ajouté. Un financement global de près de 970 millions DA a été mobilisé au titre du Fonds national de développement rural (tranches 1 et 2) pour la concrétisation de ces opérations ayant touché les 21 communes de la wilaya d’Ouargla, selon M. Debabnia. Actuellement, a-t-il dit, l'on concrétise des opérations restantes, dont 10 km de pistes agricoles, l’équipement de deux puits en kits solaires, la fixation de dunes sur un linéaire de 7 km et la réalisation de 1,1 km de réseaux d’irrigation et d'aménagement de quatre puits pastoraux. Ces opérations ont contribué à la revivification du monde rural à travers l’amélioration du cadre de vie de ses populations et la préservation des ressources naturelles, selon le même responsable.