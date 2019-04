Oussama Ifrah ,professeur de sciences politiques et relations internationales à l’université d’Alger 3 : « Plus la période de transition est longue, plus elle est source d’opacité »

EM : M. Ifrah, la vacance du poste du Président de la République a été déclarée par le Conseil constitutionnel ; une réunion des deux Chambres du Parlement est attendue incessamment. A votre avis, est ce que la situation actuelle était prévisible?

«Prévisible ? Oui. Inévitable ? Non. Cette situation était prévisible depuis que le Président démissionnaire avait annoncé qu’il ne se présentait plus aux présidentielles. Le 5e mandat n’est qu’un déclencheur de large mouvement de revendications, qui est le fruit d’une frustration causée par l’accumulation de sentiment de mécontentement vis-à-vis de la gestion des différents secteurs du pays, mais aussi le sentiment d’une « inutilité » dans la prise de décision politique. Il serait judicieux de mieux comprendre une crise pour mieux la résoudre. Une crise peut avoir cinq caractéristiques principales :

La 1re est « l’intrusion de nouveaux acteurs », et il est clair, dans le cas algérien, que l’acteur, à la fois nouveau et principal, est l’opinion publique ou le mouvement de protestation, ce que les manifestants appellent le « Hirak ».

La 2e caractéristique est « la saturation des capacités de communication ». En effet, nul ne peut nier la crise de communication verticale que connait le pays depuis assez longtemps et qui s’est accentuée dernièrement ,engendrant une vraie crise de confiance.

La 3e caractéristique est « l’importance des enjeux », et pour un Algérien, il ne peut y avoir de plus important que l’enjeu de la stabilité de son Etat.

La 4e est « l’accélération du temps, ce qui explique la tendance à la hausse du plafond des revendications, devant des réactions politiques lentes et parfois contradictoires,

ce qui a accentue la 5e et dernière caractéristique, qui est « la montée des incertitudes ».

Afin de faire face à cette crise, au lieu d’adopter une communication de crise ascendante, en prenant des décisions par l’intégration des attentes des manifestants, on a préféré, au début de la crise, opter pour une communication descendante en diffusant des décisions, et c’est la 5e caractéristique de l’accentuation de la crise au cours des dernières semaines.»

D'aucuns considèrent que la période de transition est appelée à dépasser les délais constitutionnels.

Est-ce une mauvaise chose?

«Plus la période de transition est longue, plus elle est source d’opacité et d’incertitude, de doute et de fragilité. Les voix qui optent pour une solution en dehors de la Constitution laissent ouvertes plusieurs questions d’ordre pratique. Comment choisir les membres du comité présidentiel alors que le « Hirak » refuse toute forme de présentation ? Combien de temps va durer cette transition et qui nous dit que les échéances vont être respectées ? S’il y a lieu de faire une constituante, qui sont ceux qui en feront partie et sur quelle base ? Que sera notre position vis-à-vis la communauté internationale ?...

L’autre scénario, dit constitutionnel, semble plus clair. Ceci dit, une différence de vision sur certains points entre l'opinion publique et l’ANP reste possible, mais toujours dans le pacifisme et le dialogue. Je l’ai dit et je le redis, on n’est pas dans un cas de « zero sum game », un jeu à somme nulle où il y a forcément un gagnant et un perdant. Il est possible d’arriver à un terrain d’entente entre la démarche politique des manifestants et celle de l’ANP, qui opte pour la solution constitutionnaliste, en appliquant l’article 102 avec des modifications, comme la création d’un comité indépendant qui organisera les élections présidentielles et le remplacement des principales figures du régime.

Dans ce cas là, quelles seraient les garanties que l’on ne retombe pas sur les mêmes dérives que l’ancien système ?

«Justement, il serait judicieux d’attirer l’attention sur le fait que l’actuel climat politique et la mobilisation sans précédent de l’opinion publique sont les meilleures garanties contre quelconques tentatives de fraude. Aussi, le président élu, quels que soient son identité ou son courant politique, aura des données de départ complètement différentes de celles des présidents précédents. Une fois un président légitime est élu, on aura le temps de former un gouvernement, organiser des législatives pour un parlement plus représentatif, débattre d’une nouvelle constitution et remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle. Tout cela sera réalisable loin de la précarité et l’incertitude dudit scénario politique et légitimiste en dehors de la Constitution.

Les manifestants ont fait part d'un pacifisme exemplaire lors des différentes marches. Ceci est en soit un message des citoyens, lequel message traduit, en fait, une partie de leurs ambitions pour l'avenir du pays. Qu’en pensez-vous?

«Ce pacifisme « exemplaire » comme vous dites est le fruit de deux facteurs. Le 1er est la stratégie adoptée par les forces du maintien de l’ordre, appelée « la gestion démocratique des foules », qui a permis d’encadrer les manifestations et les sécuriser, tout en évitant, sauf en cas majeur, l’utilisation de force ou de violence qui engendrera une contre-violence.

Le 2e facteur est la maturité des citoyens, qui ont appris des erreurs du passé, et des expériences qu’à connu l’Algérie avant, ou de certains pays arabes dans leur dit « printemps ».

Ne pensez-vous pas que c’est tout de même un phénomène surprenant, après des années et des années d’abstention et de délaissement de la chose politique ?

«Non, parce qu’il y a aussi une autre explication à ce pacifisme. Comme il est mentionné plus haut, on peut retrouver le sentiment «d’inutilité » Dans les «démocraties dirigées» dont nous parle Sheldon Wolin, où le pouvoir économique dirige la politique, les citoyens se désintéressent de la politique et participent de moins en moins aux élections perçues comme étant jouées d’avance, ce qui crée chez eux un sentiment « d’inutilité politique ». Par contre, les marches pacifiques ont redonné aux citoyens algériens ce sentiment d’«utilité» et d’appartenance à un projet politique auquel ils participent et surtout sa construction.

Comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie?

«Ce pays et son peuple méritent, sans aucun doute, un avenir prospère. L’Algérie c’est avant tout sa population. En janvier 2018, la population des moins de 30 ans étaient de 22.48 millions, soit 54% de la population globale, et les moins de 25 ans étaient de 18,76 millions, soit 45% de la population globale, affirme l’ONS. D’après la même source, la population des moins de 30 ans passera à 27,1 millions en 2040, donc 47% de la population globale prévue. Ce veut dire que l’Algérie est jeune et le restera pour les 20 ans à venir.

On devrait donc donner plus de prérogatives politiques et économiques aux jeunes …. ?

«Ceci nécessite l’élaboration d’une stratégie nationale réalisable par/pour la jeunesse : par des jeunes qui constituent une richesse humaine de valeur sûre et pour une jeunesse qui mérite qu’on lui assure de bonnes conditions d’enseignement, d’activité économique et de perspectives pour sa prospérité.

L’on peut dire qu’il existe un « abysse communicationnel » entre le sommet du régime politique et le peuple dont la majorité est constituée de jeunes hyper connectés, omniprésents sur les réseaux sociaux, et qui consomment de plus en plus d’images que d’écrits.

Justement, ne pensez vous pas que c’est une arme à double tranchant dans la manipulation des masses ?

«Vous savez, comme la communication institutionnelle n’est pas forcément le point fort de notre régime politique et que les médias n’ont pas joué leur rôle d’animer la sphère publique dans le sens habermasien du concept, les Algériens ont retrouvé dans les réseaux sociaux un substitut de cette sphère publique, dans laquelle ils arrivent à débattre et exprimer leurs opinions avec plus de liberté, parfois même excessive. D’autre part, ces réseaux sociaux qui ont participé à l’émancipation des citoyens, peuvent effectivement présenter des lacunes : l’algorithme de recommandations que ces réseaux utilisent ne propose à l’utilisateur (surfeur) que les sujets qui tournent dans l’orbite de ses propres centres d’intérêt, mais aussi les mêmes idées et opinions. Avec le temps, un utilisateur non averti de ces réseaux risque de se retrouver reclus sur sa propre vision des choses, ce qui va à l’encontre de l’esprit même de la démocratie délibérative. Ceci d’autant que ces réseaux, qui ne reconnaissent pas les frontières géographiques et étatiques, sont souvent un terrain favorable aux intox et autres « fake news », ce qui les présentent comme moyen redoutable de désinformation. C’est justement pour ça qu’il est nécessaire, voir impératif, de ne pas se contenter d’une sphère publique virtuelle et revenir aux différents aspects connus de la démocratie délibérative.

Propos recueillis

par Sarah A. Benali Cherif