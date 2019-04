Fatiha Benabou, Constitutionnaliste : « La solution réside dans la démission de Bensalah avant la réunion du parlement »

Les Algériens observent avec prudence le développement de la situation du pays dans les tout prochains jours.

En effet, et après à la confirmation par le Conseil constitutionnel de la vacance du poste du Président de la République, les deux chambres du parlement se sont réunies pour prendre acte de la vacance du poste du président et installer le président du Conseil de la nation à la tête de l’Etat, comme prévu par l’article 102 de la Constitution.

En revanche, le mouvement populaire refuse aux figures de l’ancien système tout poste de responsabilité dans la période de transition. La spécialiste en droit constitutionnel, Fatiha Benabou, a estimé qu’il fallait réfléchir à une personnalité neutre pour diriger la transition dès la démission du Chef de l’Etat. Selon la même constitutionnaliste, Bouteflika demeure toujours président même avec la déclaration de la vacance du poste et même s’il n’exerce pas ses prérogatives. Car, précise-t-elle, l’Etat ne doit pas rester dans une situation de vide jusqu'à l’installation du président du Conseil de la nation à la tête de l’Etat. Mme Benabou souligne par ailleurs le rejet par le mouvement populaire et la classe politique de la désignation de la personne de Bensalah pour la direction de la période de transition, à cause de son appartenance à l'ancien système, d’où des mesures s’imposent avant la réunion des Chambres du parlement. Elle propose, à cet effet, la démission de Bensalah conformément à l’article 5 du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement promulgué en 2017. Ensuite, présenter un autre membre qui fait consensus pour lui succéder afin de mener la transition dans une période ne dépassant pas les 90 jours durant laquelle, des élections présidentielles seront organisées. Elle a rappelé que le Chef de l’Etat désigné pour diriger la transition ne pourra pas se présenter à ces élections. Dans le cas où Bensalah ne démissionnera pas, au moment de la réunion des deux Chambres du parlement conformément à l’article 100 de la loi organique régissant l’organisation de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, Benabou suggère une autre solution. Il s’agit de refus du président du Conseil de la nation d’assurer le poste du Chef de l’Etat, qui reviendra dans ce cas au président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, contesté lui aussi par le peuple. Concernant le gouvernement de gestion des affaires courantes, également contestés par le mouvement populaire, Benabou a expliqué que conformément à l’article 104 de la Constitution, le gouvernement nouvellement installé, doit rester afin d’assurer le fonctionnement des services et institutions de l’Etat. «Les intérêts des citoyens ne pouvant rester en suspend dans tous les secteurs, en particulier celui de la santé, qui doit approuver les programmes d’importation des médicaments, ou celui du commerce à quelques semaines du mois de Ramadan», a-t-elle argué.

Salima Ettouahria