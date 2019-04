Vendredi des manifestations : Acte VII Les Algériens toujours aussi déterminés

La thématique « du changement démocratique pacifique » est ce qui rassemble les millions d’Algériens partout à travers le pays.

La dynamique populaire, que connaît le pays depuis maintenant sept vendredis, ne semble pas s’affaiblir. En effet, pour ce 5 avril, les Algériens ont réaffirmé, encore une fois, leur attachement à préserver, d’abord, la stabilité de leur pays à en finir avec le système actuel, et à entamer, ensuite, la transition démocratique, «dans la cadre du respect des règles démocratiques».

«Qu’ils partent tous» est le dénominateur commun qui unit les manifestants autour d’un seul objectif : se détacher de toutes les personnes qui symbolisent un système «en voie de délabrement».

Les manifestations rythment désormais les vendredis des Algériens, depuis le 22 février dernier. La thématique «du changement démocratique pacifique » est ce qui rassemble les millions d’Algériens partout à travers le pays. À Alger, le parvis de la Grande-Poste est désormais le siège de l’état-major des manifestants qui viennent comme chaque vendredi des autres wilayas limitrophes. Différents accents, différents drapeaux, voire différents profils politiques se mêlent pour composer cette «foule harmonieuse», où toutes les différences se diluent dans un «Djeich Chaâb, Khawa Khawa», «Dégagez, l’Algérie appartient au peuple», ou encore «Non à l’ingérence !», d’une seule voix les manifestants n’ont cessé de réaffirmer leur engagement pour la récupération de leurs espaces d’expression démocratique. Derrière ces revendications, ce n’est pas uniquement le changement du système qui est mis en avant, mais plutôt les prémices dessinant «l’avenir d’une Algérie démocratique attachée aux idéaux de l’Appel du 1re Novembre». En renversant toutes les tentatives de diversion et de division, en repoussant résolument les manipulations mensongères, et les tentatives d’ingérence aussi subtiles soient-elles, «les Algériens font leur deuxième révolution et changeant le cours de l’histoire, donnant là, le plus bel exemple de l’engagement en faveur de la patrie», commente un observateur étranger sur son mur. Plusieurs remarques sont à enregistrer sur ce phénomène de la mobilisation citoyenne. D’abord, l’accélération de l’évolution de la situation et des changements qui en ont découlé : annulation des élections, nouveau gouvernement et démission du Président. Les Algériens ne semblent pas satisfaits de ce qui a été réalisé jusque-là, ils élèvent, désormais, «le montant des enjeux sur la table des revendications», en appelant aussi à ce que les hauts responsables soupçonnés d’être corrompus soient traduits en justice et rendent des comptes. Ce qui dénote la prise de conscience des Algériens quant à l’importance de l’instrument judiciaire et sa nécessaire transparence face à la vague d’un changement en profondeur, des mœurs politiques et financières du pays. «Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter», rappelle un grand politologue de la place, mais il est clair que les Algériens ne semblent pas près de revivre des histoires douloureuses ni de calquer sur des expériences ratées, car «le printemps algérien sera celui de la transition démocratique et de la préservation des institutions de la République».Quels sont les enseignements à tirer de cette grandiose mobilisation qui se perpétue toujours avec la même intensité et la même détermination? D’abord, elle est significative par la maturité politique des manifestants essentiellement jeunes, «rompus avec les modes d’engagement politique classique, et avec la rigidité des programmes partisans», en plus du civisme des comportements qui a prévalu, depuis le début du hirak. Ensuite, force est de constater que «le caractère civique et l’intelligence des foules est ce qui illustre la vraie conscience des manifestants, en dépit de la persistance des manipulations, détournements et autres campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux visant à faire essouffler la dynamique citoyenne». Ensuite, «la richesse des médias sociaux» est révélatrice de nouveaux modes d’engagement politique, de diffusion de l’information et «de réinvention de la pratique démocratique». «Ce ne sont pas les outils technologiques eux-mêmes qui vont remodeler la pratique démocratique, mais les contenus partagés et diffusés, ainsi que les messages transmis, qui permettent à ces manifestants de se faire une opinion, et de dénoncer les intrus qui veulent noyer le mouvement dans des sujets secondaires.» Une question se pose actuellement, fait remarquer un sociologue : «En donnant à tous, des moyens accrus de s’informer et de s’exprimer, les réseaux sociaux contribuent-ils à la réinvention de la démocratie ou bien à son affaiblissement ?» Toute la problématique est là, et les prochains développements apporteront certainement des éléments de réponse.

Tahar Kaïdi