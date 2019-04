M. Ali Benflis, président de Talai’e El-Houriyate, à notre forum : « Toute facilitation de l’armée nationale populaire pour gérer cette période de transition est la bienvenue »

«Les premiers pas de la sortie de l’impasse politique institutionnelle et constitutionnelle viennent d’être faits, le peuple algérien

a réussi, par la force de sa mobilisation pacifique, à faire entendre sa voix. Le peuple a parcouru la moitié du chemin, mais le chemin de la refondation et de la reconstruction reste encore long.»

S’exprimant hier a notre forum, l’ancien chef du gouvernement et président du parti Talaie El Houriate, M. Ali Benflis, a félicité le peuple algérien de ce qu’il a qualifié «d'acquis énorme» pour ce qui est de la démission du Président Bouteflika. Il a également félicité l’Armée nationale populaire qui a accompagné les manifestations, et qui était à l’écoute des revendications de millions de manifestants.

Notre invité estime que «la position honorable de l’Armée nationale populaire qui, au moment de la difficile épreuve que vit notre pays, s’est rangée du côté du peuple et a apporté un autre témoignage puissant de sa nature authentiquement populaire, nationale et républicaine».

Pour lui, l’ANP a donc su assumer son devoir patriotique éminent et apporter une contribution déterminante «qui lui vaut la reconnaissance de toute la nation». «Si le peuple lui-même a été l’artisan de sa révolution démocratique, l’Armée nationale populaire a aidé à l’aboutissement apaisé, serein et pacifique de sa toute première phase», insiste M. Benflis qui considère que «toute facilitation qui vient de notre armée populaire, pour aider à gérer cette période de transition, est la bienvenue».

L’ancien chef de gouvernement, reconnaît que «sur le chemin de la construction d’un véritable Etat démocratique il y a encore des bombes à retardement que l’ancien régime et ses alliés extra-constitutionnels se sont ingéniés à multiplier, et qu’il s’agit maintenant de les désamorcer les unes après les autres».

Ali Benflis estime que «la gestion de cette transition est une étape de basculement qui devra revenir à une ou des personnalités irrécusables admises par tout le peuple.» «Il y a un gouvernement discrédité et désavoué qu’il importe de recomposer. Il y a un Conseil constitutionnel dont la présidence a pris fait et cause pour l’ancien régime et dont il faudra traiter le cas de manière compatible avec toutes les exigences d’une bonne tenue de la prochaine échéance présidentielle», réclame Benflis. Enfin, il y a, poursuit Benflis, «la préparation, l’organisation et le contrôle de cette échéance qu’il faudra soumettre à des mécanismes acceptables pour tous.» Selon lui, ce qui nous attend après la démission de Bouteflika, «c’est d’arriver à appliquer l’article 7 de la Constitution qui stipule que ‘‘le peuple est la source de tout pouvoir’’, ainsi que l’article 8, permettront au peuple d’emmener le pays à bon port». Pour notre invité l’article 102 est venu régler la question du départ du Président contesté par le peuple et là doit s’arrêter l’application de cet article. Il faudrait maintenant, selon notre invité, activer les articles 07 et 08 pour répondre à la revendication du peuple car les trois institutions actuelles, gouvernement, Conseil constitutionnel et Sénat ne peuvent aucunement dans l’état actuel des choses régler la question de cette succession intérimaire.

La vacance du pouvoir :

« Un gros risque qu’il faut à tout prix éviter. »

M. Benflis reste positif quant à la gestion de cette période de transition ou ce passage d’un système à un autre, et estime que dans l’ordre des priorités, il faudrait tout d’abord mettre en place une présidence provisoire composée d’une personne ou d’un collège de personnes pour diriger les affaires de l’Etat et légiférer par ordonnance, ce qui est urgent, car la priorité actuellement est de remplir un vide du pouvoir au sommet de l’Etat algérien.

Notre invité estime que la vacance du pouvoir est un gros risque car il pourrait donner l’occasion au pouvoir anticonstitutionnaliste et même aux pays étrangers de s’immiscer dans nos affaires internes. C’est pour ces raisons que M. Benflis propose d’organiser dans un délai de 3 a 6 mois des élections présidentielles après avoir installé une commission indépendante de préparation et de contrôle des élections.

«La préparattion de cette échéance représente la première épreuve de vérité pour la refondation et la reconstruction du nouveau système politique national. C’est d’elle que dépend un bon ou mauvais départ, mais aussi que sera tributaire la solidité des bases de ce nouveau système politique national. Et c’est à elle, enfin, que le sort de la révolution démocratique pacifique est intimement lié.» L’ancien Premier ministre invite à élire un président intérimaire afin de créer les conditions nécessaires : «L’article 102 doit être appliqué, mais amendé pour permettre de recourir à un président intérimaire pour quelques mois (…) qui puisse légiférer, pendant cette période, pour compléter ce qui n’existe pas.»

Notre invité propose aussi de charger et déléguer la Cour suprême pour valider les élections présidentielles. Une présidence et une Cour suprême pour valider les élections et un gouvernement réduit de compétences, voilà donc les propositions de M. Benflis pour la gestion de cette période de transition.

«Nous voulons le départ de ce régime politique corrompu, mais nous devons garder l’Etat. Je ne veux pas qu’on parle de la destruction de l’Etat pour lequel, des hommes ont donné leur vie», a-t-il averti.

D’un autre côté M. Benflis appelle à l’ouverture d’un dialogue sans exclusif, avec sagesse et en toute démocratie.

Farida Larbi