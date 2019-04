Constantine : mise en service d’un laboratoire mobile de police scientifique

La police scientifique et technique de la sûreté de wilaya de Constantine a bénéficié récemment d’un laboratoire mobile permettant l’accomplissement à temps et dans toutes les conditions les missions des agents de ce service, a-t-on indiqué, jeudi, en marge d’une manifestation «Portes ouvertes» organisée par ce corps de sécurité.

«Ce laboratoire mobile est équipé de tous les moyens modernes permettant d'identifier les empreintes digitales et de prélever l'ADN sur la scène de crime», a précisé le lieutenant Bilal Benkhelifa, responsable de la cellule de l'information et de la communication auprès de la sûreté de wilaya. Cette nouvelle acquisition, qui vient renforcer les efforts, en cours, de réforme et de modernisation du secteur sécuritaire, devra permettre aux agents du service de la police scientifique et technique d’accomplir leurs missions d’investigation «en temps réel, dans la nuit et pendant les intempéries», a précisé le même responsable, qui a mis l’accent sur «la rapidité et l’efficacité» de cet équipement moderne dans le traitement de la scène de crime. Des sessions de formation au profit des agents de la police technique et scientifique avaient été organisées pour permettre une meilleure utilisation de ce moyen moderne qui donne «la possibilité aux spécialistes de s’adapter à toutes les scènes de crime nécessitant l’exploitation de tous les outils scientifiques depuis les empreintes digitales jusqu’aux preuves numériques en passant par l’ADN», a ajouté le même responsable. La manifestation «Portes ouvertes», organisée par la sûreté de wilaya de Constantine à la maison de la Culture Malek-Haddad, a été dédiée aux tous petits, à l’occasion des vacances scolaires, selon le responsable de la cellule de l’information et de la communication.