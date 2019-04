Direction générale des forêts : Valoriser les ressources

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a présidé, jeudi à Alger, une rencontre avec les cadres de la Direction générale des forêts.

Au cours de cette rencontre, tenue au siège de la DGF, M. Omari a souligné l'importance des forêts dans le secteur agricole, en général, et dans le développement rural en particulier.

À cet effet, il a rappelé «le rôle qu'avaient joué les forestiers dans la préservation et la réhabilitation des espaces ruraux au prix de beaucoup de sacrifices», a affirmé la même source. Par ailleurs, le ministre a jugé nécessaire de faire valoir l'expérience acquise par le secteur des forêts et à exhorter ses cadres d'ouvrir des portes aux jeunes, notamment les diplômés en les associant à toute action ou projet visant le développement des territoires et la préservation des ressources naturelles. Dans le cadre de la valorisation des produits forestiers et leur contribution dans l'économie forestière, le ministre a insisté sur «l'importance d'exploiter le potentiel que recèle le secteur des forêts pour créer de la valeur ajoutée, notamment dans les sous-produits des forêts».

En matière de forêts récréatives, il a appelé à accélérer la réalisation de ces espaces vitaux pour les populations, comme il a exhorté les cadres de la DGF à accompagner les opérateurs économiques pour valoriser les ressources forestières. La DGF a recensé 145 forêts récréatives dans 39 wilayas, dont 82 ont été attribuées à des opérateurs nationaux.