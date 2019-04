Affaires religieuses : M. Belmehdi affirme sa détermination à réformer le secteur

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, jeudi à Alger, sa détermination à réformer le secteur des Affaires religieuses, appelant à faire prévaloir les intérêts du pays aux intérêts personnels.

Lors d'une rencontre à Dar El-Imam, à l'occasion de la célébration de la nuit d'Al Isra oua Al Miiraj (voyage nocturne et ascension du Prophète QSSSL), M. Belmehdi a fait part de sa détermination «à réformer le secteur des Affaires religieuses et à prendre en charge les préoccupations des imams». S'adressant aux imams qui ont soulevé une série de problèmes auxquels ils sont confrontés et qui demeurent irrésolus à ce jour, le ministre a indiqué qu’«il n'avait aucune intention d'imposer un quelconque discours aux imams», réitérant sa détermination à œuvrer à solutionner les problèmes et préoccupations soulevés par les Imams et employés du secteur. Mettant en avant, par ailleurs, le rôle du discours religieux dans la lutte contre la corruption et la réforme de la société, le ministre a souligné que l'imam était appelé «à relever tous ces défis au titre de la noble mission dont il est investi». Pour sa part, le président du Conseil national autonome des imams, Djamel Ghoul, a rappelé que «les imams n'obéissent à aucune autorité, mais qu'ils veillent, depuis l'ère coloniale à ce jour, à accomplir leur mission loin d'une quelconque tutelle».