Messaoud Daoud (président de la FAC) : « Remettre la discipline sur les bons rails »

La Ligue Algéroise de Cyclisme est en train de passer plus ou moins à la « vitesse supérieure » en activant d’une façon assez remarquée pour sortir cette discipline très prisée de sa torpeur. Le Cyclisme en Algérie a toujours été au devant de la scène avec des coureurs qui avaient fait honneur au pays. Il est certain qu’au niveau de l’Algérois, elle a connu un net fléchissement en son sein. Toutefois, l’actuel président de la FAC, Messaoud Daoud, élu en 2016, a une autre idée sur la question du fait qu’il est animé d’une farouche envie de redonner au cyclisme dans la wilaya d’Alger son lustre d’antan. « En arrivant en 2016 au niveau de cette Fédération algéroise de cyclisme, nous n’avions trouvé que 07 associations. Aujourd’hui, on en dénombre 32 qui activent toutes. En soi, il s’agit d’un bond formidable dans la promotion future de la discipline. Notre but principal est de remettre sur les « bons rails » la « petite reine » en formant les cyclistes qui pourront redonner un souffle nouveau à ce sport qui reste très populaire. On veut tout entreprendre pour former les talents de demain. On reste très optimiste pour l’avenir, surtout que les talents chez nous ne manquent pas. Dernièrement, durant les vacances scolaires, on avait effectué deux stages à l’auberge des jeunes à Rouiba. Le premier avait vu la participation d’une quarantaine de cyclistes, alors que le second l’a été avec 30 cyclistes, dont 11 filles. On peut dire qu’il y a du répondant de la part des athlètes. C’est ce qui nous rend assez optimistes. Notre propension à insuffler un « sang neuf » n’est pas une vue de l’esprit. On est vraiment décidé à passer à un stade supérieur. Notre volonté de rendre ses lettres de noblesse à cette discipline reste très grande. On fera tout pour avoir nos champions. Je profite de cette occasion pour remercier énormément la DJSL Alger de Tarek Krache qui nous aide et surtout qui est à notre écoute, elle qui nous aide à chaque fois qu’on la sollicite ». On remarque que le cyclisme dans l’Algérois est en train de revivre et escompte repartir du bon pied. Si l’on se fie au président de la FAC, Messaoud Daoud, « on a prévu de réactiver le Grand Prix de la ville d’Alger. Ce serait une très bonne chose pout les athlètes qui pourront ainsi monter sur le podium et une option pour ce sport qui ne veut pas tomber en désuétude.

Hamid Gharbi