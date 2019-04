DANS LA LUCARNE : Le Bernabéu fait « peau neuve »

lLes infrastructures sportives, on le répètera jamais assez, sont une partie très importante pour le développement du sport et plus particulièrement le football. C’est une évidence qui ne peut qu’être acceptée par tous. On a atteint aujourd’hui un seuil vraiment très haut dans la pratique du « jeu à onze » de par le monde. Le football est un des sports populaires aimés presque par tous, même par ceux qui pratiquent d’autres disciplines. Le nombre de pratiquants a sensiblement augmenté et les adeptes de cette discipline ne sont pas aujourd’hui comptés avec exactitude tellement ils sont nombreux. En raison justement de cette réalité et aussi du développement sans cesse grandissant de ceux qui suivent de plus prés le « ballon rond», il fallait investir dans des moyens infrastructuraux afin d’attirer le maximum de sportifs et rendre les gains encore plus conséquents. Le football n’est nullement une pratique d’amateur. Il s’agit de professionnels qui ont transformé les clubs de football en de « véritables entreprises » presque « industrielles ». En effet, les clubs, dans leur grande majorité, possèdent leurs propres centres de formation destinés à faire travailler l’équipe fanion, mais aussi pour « vendre les produits finis » aux autres clubs qui n’ont pas la qualité voulue. Les clubs professionnels dans leur grande majorité possèdent des stades qui vous « scotchent » dans votre fauteuil, eu égard à leur gigantisme. En dépit de cela, ils ne s’en contentent pas, puisqu’ils veulent toujours suivre la mode du jour et surtout maintenir leur suprématie sportive, mais aussi économique. L’une ne va pas sans l’autre. En Espagne, pour ne prendre en exemple que ce pays, les grands clubs qui y jouent ne veulent pas rester dans une léthargie qui ne fait les affaires de personne. Le Barça qui a le plus grand stade avec plus de 97.000 places a prévu d’agrandir le Camp Nou. L’Atlético de Madrid a lui aussi son nouveau stade du Métropolitano. Le Real Madrid ne veut pas rester en rade et voir ces deux grands clubs le narguer ouvertement. Lui aussi veut redonner un autre visage au Santiago Bernabeu Pour leur montrer de quel bois, il se chauffe. Ce stade sera vraiment mythique avec un tout rétractable et d’autres accessoires qui vont le transformer en un stade jamais réalisé comme lui. Il sera digne d’une« époque futuriste » « Les travaux visant à doter le stade Santiago-Bernabeu d'un toit rétractable et d'une enveloppe tout en courbes d'ici 2022 débuteront cet été, juste après l'obtention du permis de construire, ont annoncé mardi dernier le Real et la mairie de Madrid. "Il a été procédé à l'autorisation des travaux et nous sommes en phase d'analyse de ceux-ci", a déclaré le président merengue Florentino Pérez lors d'une cérémonie dans la tribune d'honneur du Bernabeu, en présence de la maire de Madrid, Manuela Carmena. "C'est pourquoi je veux que vous sachiez que, la semaine prochaine, nous signerons le contrat définitif et au cours de ce mois d'avril nous procéderons à l'attribution de ces travaux (à des entreprises de BTP, NDLR) avec l'objectif de démarrer le plus tôt possible, quand cette saison prendra fin", a ajouté Pérez. Le Real achèvera sa campagne le week-end du 19 mai, à domicile, contre le Betis Séville. Cette refonte, pour un budget d'environ 500 millions d'euros, prévoit la pose d'un toit, d'une nouvelle enveloppe métallique faite de bandes d'acier et d'un tableau d'affichage lumineux en forme d'anneau, visible à 360 degrés depuis les gradins. Le musée du club, quant à lui, sera agrandi et de nouveaux espaces de restauration et de boutiques seront créés, tandis qu'un projet d'hôtel, un temps évoqué, n'est plus mentionné. Le nombre de sièges du stade ne devrait pas changer et restera autour des 81.000 places ». Avec ce nouveau stade le Real Madrid prendrait une autre option.

Chez nous, nos « vieux stades » qui ressemblent à ceux du « sport pour tous » servent encore aux matchs de l’élite. Quand, on ne fait rien pour améliorer les choses, on n’avance pas d’un iota. Une réalité vraiment amère, surtout que des locataires de la Ligue-1 préfèrent jouer dans leurs stades de 8.000 places en exagérant alors que le stade 5-Juillet, le meilleur, reste fermé. A n’y rien comprendre face à cette envie folle de rester caler dans les «starting-blocks » !

Hamid Gharbi