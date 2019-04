Ligue 2 (26e journée) : Le WAT nouveau dauphin, l’USMB reléguée

La 26e journée de championnat de Ligue 2 n’a pas du tout été favorable au leader et à son dauphin. Le NCM a été puni par l’ASMO (3-0), alors que l’ASO a été tenue en échec par l’USMH (1-1).

Seul le WAT à su tirer son épingle du jeu en allant s’imposer à Annaba face à l’USMAn. En effet, les poulains du coach Abbes, deuxième meilleure défense du championnat avant cette manche, à pris l’eau à Oran. Face à une formation de l’ASMO déterminée à prendre ses distances avec la zone de danger, les joueurs de Magra n’ont rien pu faire. À la 6’, Ferhi annonce la couleur, en donnant l’avantage aux locaux. En seconde période, Khelfellah (46’ et 72’) confirme le succès des Asemistes, dans cette partie à sens unique pratiquement. À chlef, les protégés du coach Zaoui n’ont pas su préserver leur avantage face au premier relégable. Après avoir mené au score, grâce à la réalisation de Benkablia, les joueurs de l’ASO ont été forcés au partage des points. 66’, le jeune espoir Boumechra permet à l’USM Harrach, en quête de points pour assurer sa survie en Ligue Deux, d’arracher le nul. La formation phare du Mont Ouencheris perd ainsi le titre de dauphin au profit du Widad de Tlemcen. Les protégés de Bouali sont allés à Bône damer le pion aux joueurs de l’entraîneur Adjali. L’unique réalisation de cette confrontation très tendue et assez disputée, a été l’œuvre de Benamri sur penalty (83’). A noter que le match n’est pas allé au bout du temps réglementaire. Juste après le but du WAT, l’arbitre à été contraint d’arrêter la partie pour envahissement de terrain.

L’US Biskra et le RC Relizane sont les deux autres grands bénéficiaires de cette journée. La formation phare de la région des Zibans n’a fait qu’une bouchée de son hôte, ES Mostaganem. Les protégés de Leknaoui ont disposé de l’Espérance par le score sans appel de (3 à 1). Après une nette domination et plusieurs occasions manquées, les joueurs de l’USB ont trouvé le chemin des filets dans les arrêts de jeu de la première période, grâce à Lekhdari sur penalty. Bouchekrit permet à son team d’avoir une marge de sécurité (67’). Ne voulant pas cédé, les visiteurs réduisent la marque à un quart d’heure de la fin par Meziane, avant que Ladraoui (82’) ne scelle définitivement le sort de cette partie.

À Alger, le Rapid de Relizane, toujours en course pour l’accession, a contraint le Raed de Kouba au partage des points. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge à l’issue d’un match très serré et assez musclé. Un résultat qui complique la situation du RCK. Enfin, l’USMP Blida a officiellement fait ses adieux au championnat professionnel. La lanterne rouge, condamnée depuis longtemps déjà, s’est inclinée à domicile face à la JSM Skikda sur le score de (1 à 2). Les visiteurs ont fait l’essentiel en première mi-temps, en inscrivant deux buts par l’intermédiaire des deux anciens joueurs de la JSK Lamhane (15’) et Guemroud (42’ sur penalty). Hadef est l’auteur de la réalisation Blidéenne (47’, sur penalty).

