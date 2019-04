« Toute l’Algérie derrière vous »

Le Chabab de Constantine a un important rendez-vous, ce soir, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions africaine. Il affrontera en la circonstance un adversaire de taille, le tenant du titre, l’Espérance sportive de Tunis.

Un match très attendu par les Sanafir qui se déplaceront fort nombreux au stade Chahid Hamlaoui pour apporter leur soutien indéfectible à leur équipe de toujours. D’ailleurs, les dirigeants, staff technique, joueurs et supporters constantinois ont accueilli avec un grand soulagement la levée de sanction à huis clos infligée injustement par la CAF dans un premier temps au CSC. Le solide dossier de recours déposé auprès de l’instance continentale par la direction du club phare de l’Antique Cirta a fini par payer et désavouer le rapport mensonger de l’arbitre marocain qui avait officié la rencontre CSC-Club Africain. Tarek Arama, l’homme fort du club, a bien défendu la cause des Sanafir, poussant la CAF à rétablir le Chabab dans ses droits.

Le complot fomenté contre le CSC était trop flagrant et les preuves apportées par le club constantinois ont fini par innocenter les fans du Chabab, accusés à tort d’avoir bombardé la galerie du Club Africain de fumigènes et de divers projectiles, au stade Chahid Hamlaoui.

Alors qu’en réalité, c’est bien l’inverse qui s’est produit. Gonflés à bloc, les camarades de Rahmani sont déterminés à sortir ce soir le grand jeu afin de réaliser une belle victoire, qui leur permettra d’entrevoir la manche retour sous de bons auspices. L’entraîneur Denis Lavagne et son staff, ainsi que les dirigeants, ont mis tous les moyens nécessaires afin de permettre aux joueurs de préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions, mentales, psychologiques, technico-tactiques et physiques.

Se surpasser malgré les aléas

Un seul bémol, la LFP qui a fait jouer le match CSC-ESS

(1-1), mardi passé, au moment alors que les Constantinois avaient demandé le report du match au 9 avril, cela afin d’éviter la saturation et le risque de blessures de joueurs, à l’approche du match de ce soir. La Ligue a refusé contre toute attente les doléances du CSC, alors même que l’ESS avait accepté un éventuel ajournement de la rencontre par solidarité avec leurs homologues constantinois. Cela en prenant comme seule considération, l’intérêt du football national.

D’ailleurs, le directeur général du CSC, Tarek Arama, a qualifié de honteux et scandaleux la décision de la LFP. Il dira d’ailleurs : «A cause de cette décision qui nous a tous étonnés et scandalisés, nous comptons des joueurs blessés qui pourraient ne pas prendre part au match aller face aux Tunisiens, à l’image de Djaâbot, Benayada et Abid qui ont contracté des blessures face à l’ESS... ».

En plus de ces éléments qui pourraient manquer le rendez-vous d’aujourd’hui, il y a aussi Beldjillali qui souffre du dos et qui est à coup sur «out» pour sa part. Les autres joueurs pourraient malgré leurs «bobos» prendre part à cette confrontation. Le coach a fait savoir, qu’il attendra le dernier moment pour en décider selon l’état de santé de chacun. À signaler le retour de Chahrour, Belkacemi et Aichi qui se sont rétablis de leurs blessures. Par ailleurs, Amara affirme à propos de ce quart de final aller qui se jouera à domicile pour le CSC : «J’espère que nos joueurs seront dans leur meilleur jour. On espère qu’ils nous referons la prestation grandiose réalisée face au TP Mazembe. On doit gagner par un bon score. Les joueurs vont se transcender pour arracher une belle victoire. Je n’ai aucun doute sur leurs capacités à se surpasser et à sortir un grand match dans ce genre de rendez-vous.

On compte sur eux. La concentration doit-être maximale du début à la fin du match, c’est très important. On doit prendre option pour la qualification des cette manche aller, pour mieux gérer la phase retour à Tunis.

On a les capacités et les moyens pour battre cet adversaire qu’on ne présente plus». Par ailleurs, la délégation de l’ES Tunis a regagné Constantine jeudi dernier sur un vol direct. L’équipe tunisoise sera privée de trois de ses défenseurs de valeur : Rabie, Chemmam et Derbali, qui sont blessés. 32 000 billets sont mis en vente dès ce matin pour cette rencontre.

Un arbitre égyptien, Jehad Gerisha, réputé pour sa droiture et son haut niveau officiera la rencontre. La manche retour est programmée pour samedi prochain, le 13 avril. Croisons les doigts pour notre représentant. Tout l’Algérie est derrière le CSC…

Mohamed-Amine Azzouz