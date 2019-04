Santé : Améliorer le service

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui, a souligné, jeudi à Alger, la nécessité de mettre en œuvre et d'«accélérer» le processus de prise en charge de dossiers prioritaires afin d'améliorer les services de santé pour répondre aux aspirations des citoyens. Lors d'une réunion avec les cadres du secteur, M. Miraoui a «insisté pour une coordination étroite entre les différentes directions de l'administration centrale et les institutions placées sous la tutelle en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de prévention en matière de santé, tout en accordant la plus haute importance à la préparation minutieuse des campagnes nationales liées à la saison estivale 2019», précise un communiqué du ministère.

Le ministre a, également, mis l'accent sur la «nécessité d'accompagner et de renforcer l'organisation prévue dans le guide de prise en charge de la femme gestante et le suivi de l'évolution de sa grossesse dans les hôpitaux publics ou privés, afin d'assurer sa prise en charge optimale».

Il a adressé, dans le même contexte, des «instructions strictes visant à améliorer les soins et la prise en charge des patients, en particulier au niveau des urgences et des points de garde, ainsi que la nécessité de garantir les conditions favorables aux équipes médicales et paramédicales en vue de s'acquitter au mieux de leurs tâches et intensifier les missions d'inspection afin de soutenir la bonne gestion de ces services», note la même source.