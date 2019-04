Ali Amari, universitaire, dans une analyse consacrée au secteur énergétique : « Nécessité d’une nouvelle gouvernance du patrimoine hydrocarbures »

Assurer le maintien du train de vie actuel des citoyens, préserver la soutenabilité budgétaire devant la chute des cours pétroliers, affronter une croissance de la consommation intérieure d'énergie face à un tarissement accéléré des gisements pétrolières.

La conciliation de ces éléments est-elle possible ? ou relève-t-elle d’une quadrature du cercle ? Auteur d’une analyse pertinente, Ali Amari, de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (ENSSEA), relève, tout de go, la nécessité de «préparer notre futur et assurer la transition vers un nouveau modèle de gouvernance du patrimoine national d’hydrocarbures, afin d’éviter des crises économiques et sociétales majeures». Pour l’amélioration de cette gouvernance, l’universitaire envisage trois niveaux complémentaires. Il est question, d’abord, de la réduction de la forte dépendance des finances publiques vis-à-vis du secteur des hydrocarbures. Comment ? M. Amari préconise de repenser la fiscalité ordinaire comme la recette fiscale par excellence du budget de l’État ; veiller à une gestion parcimonieuse des deniers publics à travers la maîtrise de la propension des ministères dépensiers à la dépense facile et au gaspillage de ressources budgétaires rares ; limiter le recours aux ressources du fonds de régulation des recettes pour la couverture des déficits du budget, et prohiber le financement des dépenses de fonctionnement par la fiscalité pétrolière. La seconde solution proposée par l’universitaire est liée à «la modernisation du cadre juridique, contractuel et fiscal de la législation régissant le secteur des hydrocarbures» par un ensemble de mesures dont le renforcement, voire la constitutionnalisation, des formes de contrôle majoritaire de l’État sur les activités du secteur énergétique, l’impératif de simplifier les règles fiscales des hydrocarbures, pallier les déficiences juridiques, la restauration de la politique de sécurité à long terme de nos propres approvisionnements énergétiques à travers la sécurisation d’un stock de gaz qui équivaut au moins à 30 ans de consommation intérieure, et différer l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels dans un temps plus opportun technologiquement et économiquement. Dans le même ordre d’idées, l’universitaire désigne par ce qu’il appelle le 3e niveau, «l’amélioration du management des services pétroliers» à travers, entre autres, la réappropriation de la technologie utilisée dans le domaine pétrolier, actuellement dominée par les sociétés étrangères ; encourager la création d'entreprises nationales privées spécialisées en matière de forage et autres services aux puits ; maintenance ou fabrication de pièces et équipements pétroliers. Ce n’est pas tout. La nouvelle gouvernance énergétique devra, selon l’auteur de l’analyse, instituer, d’une part, un taux d’intégration obligatoire quitte à ce qu’il soit variable en fonction de la nature et de la complexité du service à fournir, et, de l’autre, soutenir cette politique d’intégration à travers le développement et la disponibilité de capacités de sous-traitance et surtout de main d’œuvre qualifiée.

Fouad Irnatene