Nouveau système informatique des douanes : Un Fonds spécial dédié à son exploitation

L’exploitation du nouveau système informatique de l'administration des douanes, en phase de mise en place, sera accompagnée dans le cadre d’un fonds spécial, dont les modalités de fonctionnement seront fixées ultérieurement.

L'adoption, par le gouvernement, du projet de décret exécutif du «Fonds spécial pour l'exploitation du système informatique de l'administration des douanes», lors d’une réunion tenue mercredi dernier s’inscrit dans le sillage de cette démarche portant modernisation de la gestion douanière, notamment au plan de l’information. Le nouveau système d’information conçu en collaboration avec un partenaire sud-coréen, est en cours d’exécution, et son parachèvement est prévu dans un délai n’excédant pas trois ans. L’approche en question «intégrera non seulement toutes les activités douanières mais permettra également un échange de données informatisé avec tous les intervenants de la chaîne logistique du commerce international», précise M. Hakim Berdjoudj, directeur d’études chargé du cabinet au niveau de l’institution douanière, dans une contribution consacrée à l’explication des avantages de ce nouveau système dans l’amélioration du fonctionnement de l’administration des douanes. Un objectif qui «passe nécessairement par l’amélioration de son système d’information» appelé donc à «être aligné au métier de la douane» et par conséquent, à l’évolution «des modifications de l’arsenal juridique d’encadrement du commerce extérieur». Il s’agira en fait de mettre en place «un processus constant et dynamique» pour suivre cette évolution. La Douane algérienne qui continue d’utiliser un système d’information beaucoup plus orienté à l’interne, le SIGAD, en vigueur depuis plus de deux décennies, comme unique source d’information sur le commerce extérieur du pays, a entrepris, dans le cadre de son plan de réforme, «la refonte du système de manière à garantir une interopérabilité avec les systèmes des intervenants dans la chaîne logistique du commerce international», précise M. Hakim Berdjoudj.

Une nouvelle vision pour une gestion plus efficiente de l’acte douanier, notamment au plan du traitement de l’information et des données de manière «à reconstituer les processus métier et soutien, sous forme d’un cahier des charges fonctionnelles orienté client (usager de la douane)».

Dans cette optique, le nouveau système d'information, qui offrira une série d’avantages, devra permettre «de dématérialiser toutes les procédures douanières, et, ce faisant, d’éliminer le pouvoir discrétionnaire des agents des douanes, de garantir la transparence des opérations et de réduire le risque de collusion». Le système qui engagera la Douane dans de nouveaux défis au plan économique permettra également «d’appliquer les méthodes de classification multicritères des risques de fraude pour contrôler moins, tout en réalisant de meilleurs résultats et permettre ainsi à l’administration des douanes de jouer pleinement son rôle de protecteur de l’économie nationale tout en contribuant à la cohésion sociale», souligne M. Berdjoudj. Il contribuera dans ce sens, à «instaurer une centrale de gestion des risques» sur la base de données qui seront générées par le système lui-même «et sur celles auxquelles il sera connecté», de gérer la mobilité périodique aléatoire des agents des douanes, de suivre les carrières et le développement des compétences, de garantir le respect du code de conduite et de discipline et de sécuriser les dossiers individuels du personnel grâce à une gestion électronique des documents, et ce, pour assurer une gestion des ressources humaines sur la base de référentiels préétablis», précise M. Hakim Berdjoudj.

D. Akila