Sclérose en plaques : à la recherche d’un consensus thérapeutique

Pathologie neuro-dégénérative invalidante touchant entre 10.000 et 15.000 personnes en Algérie, la sclérose en plaques était, ce jeudi, au centre des débats d’une journée d’étude organisée par les chefs de service des hôpitaux d’Alger. Cette rencontre, qui s’est tenue à l’hôtel Mercure, a vu la participation de plus de 200 spécialistes en neurologie venus des quatre coins du pays. Elle a été consacrée à la prise en charge des signes non visibles de la sclérose en plaques, à savoir les troubles psychiques, de même que les signes de fatigue et les douleurs qui altèrent davantage la qualité de vie des malades. Selon le Pr Amer El Khoudoud, chef de service de neurologie de l’hôpital de Ben Aknoun, c’est une journée consacrée aux signes cachés de la sclérose en plaques, notamment les douleur, fatigue et dépression. Des troubles qui accompagnent la maladie et qu’il faut aller chercher. « Ces signes sont assez fréquents, et en les traitant, on améliore la qualité de vie de nos patients », a tenu à souligner le Pr Amer El Khoudoud. Et d’ajouter que les résultats d’une étude effectuée sur un échantillon de malades atteints de sclérose en plaques qui viennent consulter au niveau de son service font ressortir que 50% d’entre eux souffraient de troubles psychiques. Le chef de service de neurologie de Ben Aknoun a relevé l’importance du traitement de troubles psychiques et d’autres signes qui accompagnent la sclérose en plaques pour améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie. De son côté, le Pr Samira Makri Mokrane, chef de service de neurologie à l’EHS Ali-Ait-Idir, a indiqué que le but de la journée est de faire connaître aux jeunes praticiens les signes invisibles de la sclérose en plaques qui est la première cause du handicap moteur chez les sujets jeunes.

Pour le Pr Makri Mokrane, qui est la présidente du comité d’organisation de cette journée, la sclérose en plaques est une maladie handicapante et pernicieuse puisqu’elle cache «d’autres signes qui ne sont pas visibles et qu’on devrait dépister pour les mettre en évidence et les traiter», a-t-elle précisé. Selon elle, cette journée de formation, destinée notamment aux jeunes neurologues, s’inscrit dans l’optique d’uniformiser la prise en charge hospitalière de la sclérose en plaques avec la validation de la fiche-patient adaptable à notre réalité. Donnant de plus amples détails sur la maladie, le Pr Makri Mokrane a indiqué que la sclérose en plaques est une pathologie fréquente qui touche entre 10.000 et 15.000 patients à l’échelle nationale, avec 20 à 30 nouveaux cas par 100.000 habitants.

Appel à la création d’un registre national de la sclérose en plaques

«C’est une affection de l’adulte jeune entre 20 et 40 ans à prédominance féminine, avec un ratio de trois femmes pour un homme», a-t-elle expliqué, précisant que c’est une maladie multifactorielle avec une prédisposition génétique, chronique évolutive, d’où la nécessité d’uniformiser la prise en charge pour arriver à un consensus thérapeutique.

Profitant de l’occasion, le président de la Fédération algérienne des malades atteints de sclérose en plaques, Ismaïl Kenzoua, a réitéré son appel pour la création d’un registre national de la sclérose en plaques pour mieux cerner cette maladie. Il a relevé l’intérêt de mettre en place un registre national pour évaluer le nombre exact des malades atteints de cette pathologie, précisant que ceci permettra d’établir le budget consacré à la prise en charge de la maladie. Il a, également, appelé le ministère de la Santé pour l’introduction en Algérie des nouvelles molécules destinées notamment au traitement des formes sévères de la sclérose en plaques «la primaire progressive».

Le Dr Kenzoua a qualifié cette journée de « très importante », visant à sensibiliser davantage les jeunes praticiens sur la prise en charge des malades atteints de la sclérose en plaques qui, selon ses termes, sont des malades le plus souvent « grabataires » et nécessitant une « aide et une assistance » au quotidien. Notons que plus de 14 conférences abordant les différents aspects liés aux signes non visibles ont été organisées.

Kamélia Hadjib