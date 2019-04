Traitements innovants pour le diabète : La CNAS appelée à élargir sa liste

L’établissement hospitalier spécialisé Salim- Zemirli a organisé, jeudi à Alger, des portes ouvertes sur le diabète et ses complications. Les médecins, installés sous une tente réservée au dépistage de la maladie, ont accueilli plus d’une centaine de personnes. Le diabète affecte près de 5 millions de personnes en Algérie, soit 15% de sa population, un chiffre qui devrait connaître une inexorable et inquiétante augmentation dans les années à venir.

Cette maladie «est en constante augmentation, aussi bien en Algérie qu'à travers le monde, vu le changement du mode de vie du citoyen porté sur la restauration rapide et les sucreries, outre le manque de marche», a fait savoir le chef de service de médecine interne, le Pr Nadia Oumnia. La spécialiste a estimé, cependant, que les statistiques relatives au nombre de cas signalés sont bien en deçà de la réalité, si l’on considère qu’un diabétique sur 3 ignore être affecté par cette pathologie « en raison des déficiences en matière de dépistage et de sensibilisation sanitaire, d’où l’organisation de ces journées», a-t-elle expliqué.

Elle a également mis en garde contre cette maladie qui constitue un danger pour la santé de l'individu, notamment ses complications, à savoir l'accident vasculaire cérébral (AVC), les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, la cécité ainsi que l'atteinte du foie qui se développe en cancer. « Rien que pour l'AVC, l'EHS Salim-Zemirli accueille, à lui seul, 4 à 5 cas/jour, déplorant l'absence de services spécialisés à travers le territoire pour prendre en charge les cas admis à l'hôpital », a-t-elle souligné.

Evoquant la prise en charge de cette pathologie, le Pr Oumnia a fait savoir que le ministère de la Santé a enregistré certains médicaments innovants ayant prouvé leur efficacité à équilibrer le taux de sucre dans le sang et à prémunir le malade des complications.

Cependant, ces médicaments innovants sont confrontés au problème du remboursement. Ils sont mis sur le marché mais ils coûtent 8 fois plus cher que les médicaments classiques, a-t-elle indiqué, soulignant qu’ « un simple citoyen est incapable de les acheter vu leur coût élevé, ce qui exige leur remboursement par la sécurité sociale », a-t-elle dit. Par ailleurs, et afin d'éviter la survenance de ces dangereuses complications, Mme Oumnia a mis l'accent sur l'importance de s'alimenter avec des repas sains, riches en légumes et fruits, et de s'éloigner des sucreries et des graisses, notamment dans les repas rapides, et de pratiquer des activités sportives, surtout la marche, d’au moins une demi-heure, trois fois par semaine. Elle a également mis en garde contre la consommation des boissons gazeuses et sucrées, faisant savoir qu’une bouteille de boisson gazeuse contient 14 morceaux de sucre.

Dans ce cadre, la spécialiste a rappelé l'enquête nationale menée par le ministère de la Santé en coordination avec les agences de l'ONU en Algérie, en 2016, et qui a révélé que 14,5% des diabétiques ont entre 19 et 65 ans.

L’on apprendra dans ce sillage que le surpoids et l'obésité en sont les principaux facteurs, et que le taux d'atteinte chez les hommes est de 45 à 55% et chez les femmes de 55 à 65%.

Sarah A. Benali Cherif