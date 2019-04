Commentaire : Sus à l’ennemi !

La révolution (oui c’en est une indéniablement) suit son cours, et les acteurs nationaux «se prêtent au jeu» avec différentes appréhensions à ce virage de l’histoire qui a pris la tournure d’une crue qui charrierait tout sur son passage. Ne restera que les galets dans le lit. Tournant historique qui ne s’apparente nullement aux printemps arabes par son organisation et par la réaction du pouvoir en présence. À ce stade, l’expectative sérieuse reste de mise, nous sommes au milieu du gué. Tout est envisageable et l’issue est perceptible. C’est justement en ce milieu de gué que l’ennemi intervient. Les réseaux sociaux s’enflamment, s’enveniment et exhibent leur côté fétide, manipulateur et surtout profondément revanchard contre cette nation aux faits d’armes séculaires.

Au moment où la vox populi sort ses narines hors de l’eau et entrevoit une lueur de changement, la meute acerbe investit les réseaux virtuels et les esprits frêles, pour pousser cette nation vers le précipice, le chaos. Les ennemis d’hier et de demain sont connus, ils ont compris dès le 22 février qu’une déferlante nouvelle, méconnue jusqu’alors, demande son reste, sa liberté et sa ferme volonté de coller au peloton des peuples évolués. Au fil des vendredis, et après avoir cuvé leur défaite, ils reviennent à la charge, en rang serré, ratisser large. Fustiger, insulter et dénigrer toute parole qui ne s’inscrit pas dans leurs desseins sombres et réducteurs des libertés. Le plus dangereux reste que via la Toile, le moindre hurluberlu trouve audience.

Mais la résistance est debout et pousse même la réplique au fins fonds des justices occidentales.

Sus à l’ennemi. Mis à part quelques intellectuels expatriés pour une raison ou pour une autre et qui ont leur mot à dire, une armada d’activistes de mauvais augure et à la mémoire courte investissent les plateaux des télés étrangères (avec ticket offert) tel un minbar bancal pour déverser sur l’Algérie leur fiel. Devant le cheminement historique, pacifique et déterminé des marches, ils n’ont trouvé mieux que de miser tous leurs jetons sur le régionalisme, l’anti féminisme, etc., et tout ce qui peut constituer des brindilles sèches pour attiser le feu. Dans les interstices des revendications portées par la rue, ils insèrent insidieusement leurs éléments de propagande. L’Algérie d’aujourd’hui sait que ces ennemis avérés ne lâcheront pas, mais l’Algérie sait aussi que le règlement de cette crise ne se jouera qu’intra-muros.

À l’heure de mettre sous presse, les foules se dirigent vers le centre d’Alger (et d’autres villes algériennes), en ce septième vendredi. L’atmosphère respire un grand espoir et peu d’appréhension devant les menaces du virtuel qui n’entameront en rien l’inexorable marche de l’Algérie vers des jours sûrement meilleurs.

Kamel Morsli