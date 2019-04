RND : « l’impératif d’être en adéquation avec les événements »

Les élus du Rassemblement national démocratique (RND) de la wilaya d’Alger ont appelé, mercredi, à la «révision de la composante humaine de la direction du parti, en adéquation avec la conjoncture actuelle».

Dans un communiqué rendu public, à l’issue de la réunion du Conseil de wilaya élargi, tenu au palais des Expositions, sous la présidence du secrétaire de wilaya, Seddik Chihab, les élus ont mis l’accent sur «l’impératif pour le parti d’être en adéquation avec les évènements en cours sur la scène nationale et de revoir la composante humaine de la direction du parti, pour être au diapason de la conjoncture actuelle et faire prévaloir l’intérêt du parti et du pays au-dessus de tous autres intérêts». Le conseil de wilaya a valorisé la décision du président de la République de démissionner de son poste, appelant les autorités à répondre aux revendications du peuple. Il a également salué l’attitude des services de sécurité face au mouvement populaire et les initiatives proposées par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP).

Estimant que le RND «a été victime d’agissements dont il n’était pas responsable», le Conseil de wilaya a mis en avant «la nécessité de préserver le parti durant cette période importante».

À cette occasion, M. Seddik Chihab a indiqué que «la période historique que traverse le pays exige la préservation du parti, en renforçant sa présence dans les prochaines échéances», appelant à permettre aux jeunes de diriger le parti.