Vacance du poste de président de la République : Installation d’une commission entre les deux Chambres du Parlement

L’acte de déclaration de vacance définitive du poste de Président de la République a été communiqué au Parlement, une institution devant

se réunir de plein droit, incessamment. Pour ce faire, les bureaux du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale (APN) viennent de procéder à l’installation d’une commission mixte chargée de l’élaboration du règlement de cette réunion des deux chambres du Parlement. L’objectif est l’activation de l’article 102 de la Constitution relatif à la vacance du poste du Président de la République.

Le communiqué publié par le Conseil de la nation précise que cette réunion, tenue sous la présidence du président du Conseil de cette institution, M. Abdelkader Bensalah, en présence du président de l’APN, M. Mouad Bouchareb, visait, en fait, à «prendre acte» de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant, mercredi dernier, la vacance définitive du poste du Président de la République et à activer l’article 102 de la Constitution. Il a été question de la préparation matérielle de la réunion du Parlement siégeant en Chambres réunies et c’est dans ce cadre qu’il a été procédé à l’installation d’une commission mixte composée des membres des deux Chambres, laquelle commission aura pour mission l’élaboration du règlement du déroulement des travaux du Parlement, conformément aux dispositions de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les Chambres du Parlement et le gouvernement. Il convient de signaler, ici, que selon les dispositions de l’article 102 de la Constitution, le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. Pendant cette période de 90 jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 42, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution. Ces articles de la loi fondamentale du pays stipulent notamment que le chef de l’Etat ne dispose pas des mêmes prérogatives que le Président de la République, notamment en matière de nomination de membres de gouvernement ; de droit de grâce ; de remise ou de commutation de peine ; ou de saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum. Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée populaire nationale, la tenue d’élections législatives anticipées, ou la révision constitutionnelle.

A noter, cependant, le chef de l’Etat par intérim a la possibilité de mettre en application « sous certaines conditions », les articles 105, 108 et 109 de la Constitution pour décréter l’état d’urgence ou l’état de siège ou déclarer la guerre. A retenir par ailleurs, que le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) – outre l’installation de la commission entre les deux Chambres du Parlement – s’est réuni, jeudi dernier, sous la présidence de Mouad Bouchareb afin d’examiner les procédures relatives au remplacement de plusieurs députés.

Un communiqué de la Chambre basse du Parlement souligne que l’ordre du jour de cette réunion avait porté sur l’examen des dispositions relatives aux procédures de remplacement de membres de l’APN suite à un cas de décès, une désignation au gouvernement et des démissions.

Selon la même source, le bureau de l’APN a examiné également des demandes relatives au renoncement de députés à leur affiliation politique et partisane et leur classement en tant que députés sans étiquette, de même que « diverses autres questions ont été, également, au menu de cette réunion».

Soraya Guemmouri