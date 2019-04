Bordj Bou-Arréridj : Attachement à l’unité

La démission du Président de la République ne satisfait pas complètement la population de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, qui réclame un changement profond du système politique algérien. Les habitants de Bordj-Bou-Arreridj qui sont sortis pour exprimer leur joie à la suite de l’annonce de la démission, ont battu le pavé, hier, pour exprimer leur désir de voire d’autres changements aussi. Les contestataires qui ont sillonné les principales artères du chef-lieu de wilaya ont scandé des slogans hostiles aux responsables actuels demandant à ces derniers de quitter leurs postes. Ils ont également appelé à la nomination d’autres responsables pour gérer la période de transition dans laquelle le pays s’est retrouvé suite de la démission du président de la République. Fidèles à leur union avec l’armée, les marcheurs drapés de l’emblème national, ont apprécié les initiatives prises par cette dernière.

Le slogan «Armée et peuple sont frères» étaient sur toutes les bouches. Les chants patriotiques étaient entonnés durant la marche pour rappeler l’attachement des contestataires à leur pays et à l’unité du peuple algérien. D’ailleurs la composition des carrés symbolisait cette union. Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes étaient ensemble pour signifier ce désir commun de liberté. Même les différences de région, de culture et de langue étaient dissoutes dans cette union, tel un ciment contre toute tentative de division ou d’ingérence.

À ce titre, les marcheurs qui arboraient fièrement les couleurs nationales ont exprimé leur détermination à faire face contre toute agression. Cette détermination a permis notons-le, à la marche de se dérouler avec ce même civisme et cette belle unité qui ont impressionné le monde entier.Aucune division n’a été constatée. Mieux encore, aucun acte de violence n’a été signalé. Les Algériens qui ont donné au monde une de ses plus grandes révolutions, sont entrain d’écrire une de leurs plus belles pages d’histoire. Ce qui n’a pas échappé aux observateurs internationaux qui ont salué le civisme du peuple algérien. Les marcheurs qui se sont dispersés dans le calme ont exprimé par la même occasion leur détermination à poursuivre leur combat pacifique jusqu’à ce que leurs revendications citoyennes soient satisfaites. Mais ce combat restera pacifique ont-ils promis. Le monde l’a bien noté.

F. D.