Constantine : Mobilisation intacte

Constantine a vécu hier au rythme d’une nouvelle journée de mobilisation. Ils étaient des dizaines de milliers de citoyens, des hommes et des femmes, mais également de très jeunes enfants et des personnes âgées, à investir le centre-ville, en ce 7e vendredi de protestation, pour montrer que la mobilisation demeurait intacte, en dépit de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, et ce jusqu’à pleine satisfaction des revendications populaires, à savoir le départ de toutes les composantes du régime.

Au registre des slogans scandés hier après-midi, outre les classiques « Silmiya, silmiya » et « Djeïch, chaâb khawa-khawa », d’autres mots d’ordre, plus ciblés, ont fait leur apparition, appelant dans leur ensemble à la dissolution du gouvernement Bedoui, ainsi que l’installation d’une autorité provisoire et d’un gouvernement de transition, chargés respectivement de gérer les affaires et l’État et l’organisation dans les prochains mois des élections présidentielles.

Vers les coups de 15 heures, la place mitoyenne de la maison de la culture Mohamed- Laïd Al Khalifa, point de convergence des marcheurs défilant, comme d’habitude, dans le calme total, était noire de monde, et la foule, arborant pancartes, emblème national et même palestinien, en communion, entonnera, entre autres, l’hymne national, ainsi que différents chants patriotiques. Il convient de mentionner le sens de la solidarité dont ont fait preuve, encore une fois, les riverains des artères empruntées par les manifestants, lesquels ont mis à la disposition de ces derniers des fruits, des biscuits, des boissons et de l’eau minérale.

Issam B.