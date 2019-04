Oran : Mêmes revendications

La manifestation du premier vendredi après la démission d’Abdelazziz Bouteflika et la septième depuis le déclenchement du mouvement du 22 février n’est pas très différente des précédentes. Même mobilisation, avec de nouvelles revendications qui se croisent dans le fond mais différentes dans la forme. En effet, les milliers d’Oranais sortis hier réclamaient le départ du système mais aussi pour exprimer leur union pour bâtir une 2e République moderne et démocratique. Hier encore, le sourire, chants patriotiques et l’emblème national étaient au rendez-vous.

Les manifestants ont scandé des slogans revendiquant le départ de « symboles de la continuité du système». On peut lire sur certaines pancartes « Non à l’intérim, il faut traduire en actes les articles 7 et 8 et confier la transition aux hommes intègres du hirak» et «Un gouvernement illégitime ».

Une autre appelle le chef d’état major à trancher définitivement en faveur du peuple tout en réitérant l’attachement du peuple algérien à la préservation des institutions de l’Etat… « L’armée et le peule, khawa-khawa ». Les craintes d’une confiscation du combat mené par le peuple depuis sept vendredi ont été largement exprimées par les manifestants qui ont dénoncé les tentatives de récupération. L’autre sujet fort présent dans les revendications d’hier était sans doute, les manœuvres d’intimidation de la femme algérienne à travers des appels à commettre des actes violents à son encontre, relayés depuis avant-hier, sur les réseaux sociaux. Ainsi les femmes n’ont pas manqué de réagir à ces appels en participant en force à la manifestation d’hier. Quant aux slogans et messages appuyant les femmes dans leurs revendications, ils étaient brandis par les hommes et les femmes à la fois.

« Notre message est clair. Cette question ne concerne pas les femmes uniquement mais aussi tous les hommes libres qui sont sortis le 22 février pour bâtir un avenir meilleur, une nation moderne et civilisée, digne de son passé révolutionnaire dont la femme était l’un des artisans aux côtés des hommes », dira Nabil, l’un des manifestants. Et comme chaque vendredi, des représentants de la société civile, des jeunes militants se sont donnés un rendez-vous à la nouvelle esplanade de la place de 1er-Novembre vers 16h pour débattre des sujets d’actualité et penser ensemble à l’avenir du pays.

Amel Saher