BéJAÏA : Une marée humaine

Décidément, rien ne pourra ébranler le mouvement populaire pacifique initié par le peuple algérien pour exiger le départ radical et sans condition du système en place et revendiquer une Algérie démocratique.

Hier, pour le septième vendredi consécutif, des milliers d’hommes, femmes, jeunes et enfants étaient au rendez- vous de l’histoire sur la place de la Maison de la culture, avant de s’ébranler a travers les artères de la ville, scandant haut et fort leur rejet total du nouveau gouvernement et de tout le système qui a failli dans la gouvernance du pays.

« Djazair horra democratia » (Algérie libre et démocratique) ,

« Nouride etagheyir la litamdide » (nous voulons le changement, non à la prolongation), « Djeich, Chaab khawa, khawa » (le peuple et l’armée, des frères ). Ainsi après avoir concrétisé la première étape, à savoir la démission du président de la République, les manifestants s’engagent dans une autre étape avec plus de détermination et une mobilisation sans cesse croissante pour déraciner tout le système en place, exiger le départ du nouveau gouvernement dont la composante est décriée, la mise en place d’une transition saine, dirigée par des personnes intègres, et préparer des élections transparentes pour élire un président qui sera chargé de mettre en place toutes les institutions légales. Ce septième vendredi, le premier depuis la démission de Bouteflika, arrachée par la mobilisation pacifique exemplaire du peuple et actée par le haut commandement de l’armée, démontre la volonté inébranlable du mouvement qui a donné une leçon de civisme et de mobilisation au monde entier. Ainsi, le désir incontestable de changement du peuple, qui occupe la rue, a été une nouvelle fois démontré hier avec une mobilisation plus forte que les semaines précédentes pour dénoncer fermement la sourde oreille du système, lui qui ignore les revendications légitimes de la rue, et ouvrir la voie à une étape nouvelle avec comme principal slogan «Le peuple et pour le peuple».

Toutes les banderoles et pancartes brandies au milieu des drapeaux aux couleurs nationales qui flottaient sur les têtes des marcheurs portaient la même revendication « Système dégage », « Nous marcherons toujours jusqu’à votre départ ».

Au fil des heures, Bejaia était bondée de cette mobilisation grandiose des marcheurs qui ont sillonné toute la ville en passant par le front de mer, puis retour vers la rue de la Liberté, une rue qui porte déjà ce mot puissant «liberté», largement scandé par les manifestants.

Par ailleurs, les manifestants ont rendu un vibrant hommage à Achour Idir, secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie et membre dirigeant du Parti socialiste des travailleurs (PST) décédé mercredi dernier à l’âge de 50 ans, suite à une crise cardiaque .

Il avait participé à de nombreuses marches ; «un homme brave, un militant politique et un syndicaliste infatigable. Il était de tous les combats pour un monde meilleur», ont affirmé ses amis.

M. Laouer