SéTIF : Un peuple, une patrie

Une fois encore, la rue a résonné aux sons des slogans des manifestants, mais cette fois aussi pour rendre hommage à l’Institution militaire qui a mis en œuvre ses attributions constitutionnelles pour répondre aux doléances du mouvement populaire et s’inscrire de plain-pied dans une logique de préservation de la patrie et du peuple de toutes menaces tendant à enfreindre la stabilité de l’Algérie et des institutions.

« L’ANP est une armée issue des rangs du peuple, qu’elle a su, une fois encore, protéger de tous les risques de dérapage au moment où le monde entier, ébloui d’ailleurs, avait de yeux fixés sur l’Algérie dont les jeunes et, l’histoire le reconnaitra, ont été admirables, brillants par ces revendications pacifiques et des symboles forts d’attachement à la patrie. Ce sont donc là autant de vertus de l’Algérie en marche dans une symbiose que l’armée et le peuple sont parvenus à consolider ensemble », souligne Abdelhakim qui se souvient de la décennie noire et des affres endurés par les enfants d’un même peuple. « Plus jamais ca !», enchaine Riadh, un jeune qui a été profondément marqué par cette période de feu et de sang : « Dire qu’un jour une « Fitna » horrible a fait que des frères égorgeaient leurs frères, que des milliers de mères, d’épouses et d’enfants ont pleuré l’être cher. C’est tout simplement inimaginable aujourd’hui dans un pays comme l’Algérie. Tous ceux qui n’ont jamais cessé d’espérer et de faire pour notre pays bascule dans un autre Printemps de cauchemars ont été édifiés et à tous les niveaux par ces jeunes et moins jeunes qui sont sortis dans la rue. » Cette rue qui s’est retrouvée hier, encore une fois, main dans la main, dans cette même dimension de l’espoir pour fêter l’événement et dire haut et fort à toute ingérence d’où qu’elle vienne : «L’Algérie est une grande nation, un peuple, une patrie qui a su relever les défis dans les situations les plus difficiles.» Une fois encore elle en fait la preuve dans cette ambiance festive qui prévaut et une dimension pacifique plus qu’édifiante. Donc à tous ceux qui tenteraient d’affecter cette sérénité, nous sommes venus leur répondre par cette image somptueuse ».

Entre temps, la rue prend de l’allure et de la couleur au rythme de ces cavaliers brandissant l’emblème national, cet imposant défilés de motos, ces voitures aux klaxons multiples et musiques débordantes, alors qu’un service d’ordre impeccable des services de la Sûreté de la wilaya encadrait ce mouvement et cette ambiance de fête d’autant rehaussée par la présence de familles et enfants drapés de l’emblème national et mémorisant ces moments de joie intense sur leurs smartphones.Des moments forts plus que jamais illustrant l’attachement d’un peuple à sa patrie, l’Algérie unique et unie, une Algérie forte et prospère...

F. Zoghbi