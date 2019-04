Tizi Ouzou : « Djeïch, Chaâb, Khawa, Khawa »

Des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé, hier, pour réitérer leur engagement à revendiquer pacifiquement le changement radical du système politique en place à travers le départ de tous les dirigeants ayant contribué à la mise en place de ce même système. Pour ce 7e vendredi de la dynamique populaire pour le changement, la mobilisation de la population de Tizi-Ouzou a été encore une fois imposante et très riche en slogans politiques.

Comme les précédentes, la manifestation d’hier s'est ébranlée du portail principal du campus universitaire Hasnaoua (nouvelle-ville) pour atteindre le Mémorial des martyrs de la placette de l’olivier, après avoir sillonné les principales artères.

Les rangs de cette marche populaire grossissaient au fur et à mesure que le temps passait avec l’arrivée de groupes de personnes d’autres régions de la wilaya. Certaines APC ont mis à la disposition des citoyens des transports en commun pour rejoindre la marche. Brandissant des drapeaux et les emblèmes culturels amazighs présents en forces, les manifestants ont scandé à gorges déployées et dans une ambiance festive plusieurs slogans habituels du mouvement populaire, tels que « système dégage », « pacifique, pacifique, 2e République », « FLN, RND dégagent », « Klitou lebled Ya saraqine »… mais aussi des slogans adaptés à la nouvelle situation générée par la démission du Président de la République, dont entre autres « Ulach Smah Ulach », « Bensalah, Belaiz, Bédoui, dégagez » et « arrêtez toute la bande ».

Tous ces slogans scandés ont été également transcrits sur les dizaines de milliers de pancartes brandies par les manifestant(e)s. Il est par ailleurs nécessaire de souligner que le slogan « Djeich, Chaab, khawa khawa » a été fortement scandé par des milliers de personnes venues dire encore une fois au système politique en place «dégage» et «laisser le peuple Algérien construire la République», tel qu’il a été rêvé par nos valeureux martyrs de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 : Libre et démocratique. Plusieurs slogans à la gloire de nos martyrs et l’Institution militaire (ANP) ont été brandis par des marcheurs de différentes tranches d’âges et sexe.

Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes étaient presque unanimes à rendre hommage à l’ANP pour avoir choisi le camp du peuple en marche pour construire sa nouvelle République dans laquelle l’Algérien vivra libre, digne et en sécurité.

