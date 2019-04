SEPTIèME VENDREDI DE MOBILISATION à alger : LE PEUPLE EST SOUVERAIN

Vendredi 5 avril, acte VII. Les manifestations populaires en ce septième vendredi se déroulent sous le sceau d’un événement

historique majeur : la démission d’Abdelaziz Bouteflika avant même l’expiration de son quatrième mandat. Vécue comme une première victoire politique par les masses, cette démission aura sans nul doute un effet de booster sur les revendications, ainsi que sur le nombre des manifestants. Alors, ce départ est-il suffisant pour le mouvement populaire ? Un premier vendredi sans Bouteflika vaut vraiment le détour.

Alger, Grande-Poste, 10h. La place commence à recevoir le premier contingent des manifestants, constitué pour la plupart de gens venus de l’intérieur du pays (Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Batna, etc.). Des manifestants s’affairent à accrocher leurs pancartes sur la devanture de l’imposante bâtisse de la Grande-Poste, transformée en musée par la wilaya d’Alger, au moment où un carré représentant des repris de justice réclamant leur intégration dans la vie civile s’agite. Des vendeurs commencent à occuper le parvis proposant des drapeaux et des fanions aux couleurs nationales.

Dispositif renforcé

Midi. Le siège de la présidence de la République est quadrillé par des fourgons cellulaires de la police et des forces anti-émeutes. Il y avait même des ambulances de la Protection civile en grand nombre. Un peu plus bas, une équipe du Brigade de recherche et d’intervention (BRI) est posté à côté d’un abris-bus. À partir de là, tout le chemin menant vers la rue Didouche-Mourad est bordé de toutes sortes de dispositifs anti-émeutes, considérablement renforcés par rapport aux autres vendredis de la révolte. Au Sacré-Cœur, des groupes commencent à se former. Les boulangeries-pâtisserie sont pleines à craquer de manifestants qui s’alimentent en prévision du début de la procession. Certains jeunes, flairant sans doute l’aubaine, proposent même des sandwichs frites-fromage à 100 DA. La solidarité commerciale s’organise de manière étonnante, car, à côté des vendeurs de sandwichs, se côtoient des vendeurs d’eau et de boissons énergisantes, ainsi que ceux de fanions et de drapeaux. Au milieu de toute cette organisation qui prend forme, un bruit soudain vint rompre la communion : une bouteille d’eau pleine est tombée d’un balcon du troisième étage d’un immeuble situé en face de l’Association des écrivains algériens. Le jeune homme auteur du «forfait» s’est plié en quatre pour demander des excuses à la foule. Excuses acceptées.

Un nombre en constante augmentation avec les femmes à l’honneur

Et ces mêmes groupes épars commencent à se côtoyer formant une foule de plus en plus dense se dirigeant vers la place Audin, lieu de rencontre privilégié, étant le carrefour de plusieurs ruelles d’Alger. 12h30. La place Audin est déjà noire de monde. Des centaines de milliers de personnes. En plus des groupes qui affluent de la rue Didouche-Mourad et des ruelles adjacentes, le Tunnel des facultés se met de la partie. Tel la bouche d’une baleine, le tunnel charrie à grand débit et déverse des lots de manifestants boostant leur nombre de manière vertigineuse, donnant lieu à une mosaïque de couleurs et de sons à couper le souffle. Des pancartes redoublant de créativité comme «Blad bladna, ou El Djeich dialna» (Le pays est à nous, au même titre que l’Armée), «Son Altesse le peuple réclame l’activation du pouvoir judiciaire pour juger la mafia» ou «Nous voulons l’activation de l’article 7» ornent le décor déjà sublime, agrémenté en cela par une présence féminine forte et tenace. Qu’à cela ne tienne, un double cordon de sécurité se tient juste en face, au commencement du boulevard Mohammed-V, histoire de dévier les manifestants vers la Grande-Poste, dans un souci de les tenir visiblement en boucle. À l’entrée de l’université Ben-Youcef-Ben-Khedda, un carré féministe tient son rassemblement en scandant «Chaâb yourid rahil anidham» (Le peuple veut le départ du système), encouragé en cela par un groupe de jeunes qui semble acquis à la cause.

« Yrouhou gaâ »

13h. Un grand mouvement de foule est aperçu à la rue Abdelkrim-El-Khettabi, en face de l’ancienne boulangerie La Parisienne. Un grand nombre de manifestants entoure une personne visiblement importante. Arrivés sur les lieux, il s’est avéré que c’était Rachid Nekkaz, auquel la foule réclamait de dégager sur-le-champ. Le pauvre quidam n’avait que le choix d’esquisser un sourire gêné, puis disparaître de peur d’exacerber la colère de la foule qui semble ne plus lui pardonner ses frasques. Au même moment, une grande partie de la foule s’agite contre le correspondant de la chaîne de télévision arabe El-Mayadine, posté avec son cameraman au premier étage d’un immeuble, leur demandant de dégager également, les manifestants leur reprochant leur partialité dans le traitement de ce mouvement populaire, à l’instar de plusieurs médias étrangers. Arrivés à la Grande-Poste, les slogans ne manquaient pas non plus d’ingéniosité et de sagesse, à l’exemple de celui appelant à l’unité du peuple : «Algériens main dans la main, notre force est dans notre unité», ou celui scandé par des jeunes pour chambrer l’une des premières têtes représentant la corruption au plus haut sommet, l’homme d’affaires Ali Haddad détenu à la prison d’El-Harrach, lui demandant : «Quel goût a la soupe qu’on te sert en prison !» Une manière de demander des comptes à tous ceux qui ont trempé dans des affaires de corruption. Le nombre des manifestants recommence à affoler les compteurs, à la sortie de milliers de personnes de la prière du vendredi. À ce moment précis, un hélicoptère de la Sûreté nationale commence à survoler la zone. Cette unité nationale est peut-être illustrée par des groupes de personnes de différentes régions alliées, en la circonstance, pour brandir les deux drapeaux algérien et amazigh et scandant à tue-tête : «Oulach smah oulach !» Hier, les manifestants, d’abord par leur ampleur numérique — car des Algériens sont sortis par millions à travers tout le territoire national —, ensuite par la qualité et la diversité de leurs revendications, ont montré que le peuple est bien dans ses bottes sur le chemin du changement démocratique et social. Ne perdant pas le nord, il a aussi montré qu’il est conscient du fait qu’en se débarrassant du système de la corruption et de la rapine, il gardera sa nation avec ses institutions démocratiques.

Youcef Kaced