Marches populaires imposantes à travers le pays : VERS UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE !

A travers le pays

L’unité du pays est une ligne rouge

Des citoyens sont sortis en masse dans la rue dans les différentes wilayas pour réclamer un changement «radical» du système politique et l'avènement d'une période de transition devant impliquer des figures «saines» parmi les compétences nationales, ont constaté des correspondants de l'APS.

Dans le Centre du pays, ils étaient des dizaines de milliers à revendiquer, l’instauration d'une deuxième République. Dans les villes de Blida, Chlef, Tipasa, Djelfa, Médéa et Ain Defla, des milliers de citoyens de toute catégorie d'âge ont sillonné les principales artères des chefs-lieux de ces wilayas en scandant des slogans pour le «respect de la souveraineté populaire». Même scènes à Boumerdes et Bouira où les manifestants ont exigé «le changement du système», «Une deuxième république» et des «poursuites judiciaires à l'encontre des corrompus».

La mobilisation n’a pas faibli dans la plupart des wilayas de l’Est pour fêter les «acquis» du mouvement populaire et revendiquer la souveraineté du peuple. A Constantine, Oum El Bouaghi, Khenchela, Mila, El Tarf, Biskra et Batna, des milliers de citoyens, des femmes notamment, dont beaucoup étaient drapées de l'emblème national, ont envahi les centres villes des chefs lieux des ces wilayas brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Partez tous», «Nous n’allons pas nous arrêter. Nous sortirons chaque vendredi». Encadrés par un dispositif de sécurité important, ces milliers de manifestants ont également réclamé le départ du président du Conseil de la Nation, du Premier ministre, du président du Conseil constitutionnel et de l’actuel gouvernement. A Guelma, Tébessa, Souk Ahras, Sétif et Skikda, les marcheurs ont scandé «Djeich Chaab Khawa khawa» (Armée et peuple sont frères) et appelé à traduire en justice les responsables et les personnes impliqués dans des affaires de corruption. A Annaba, des marcheurs ont brandi une banderole sur laquelle était écrit «L’unité du pays est une ligne rouge». Dans l'Ouest, des centaines de milliers de citoyens ont appelé à un changement «radical» du régime. A Aïn Témouchent, des dizaines de milliers de citoyens ont appelé au changement total. A partir du siège de la wilaya, les manifestants ont parcouru les artères principales de la ville scandant des mots d’ordres marquant leur attachement au caractère pacifique et des slogans hostiles à toute intervention étrangère et refusant la gestion de la période transitoire par des «figures» du régime déchu. A Tiaret, des citoyens sont sortis pour manifester pacifiquement et demander un changement radical du système et le départ de tous ses symboles, réclamant le départ du gouvernement en place «illégitime» et la «dissolution de toutes les assemblées». A Saïda, Tissemsilt, Mostaganem, Tlemcen, El Bayadh et Naama, les citoyens ont réclamé un changement «radical» du système.

La réaffirmation de la relation «fusionnelle» entre le peuple et l’Armée, et l’appel à la lutte contre la corruption, au nom de l’article 7 de la Constitution conférant au peuple la source du pouvoir, ont été les principaux slogans mis en avant par les manifestants à travers les wilayas du Sud pour réclamer un changement politique «profond». Les manifestants sont sortis dans la rue, toujours aussi nombreux, dans des rassemblements et des marches pacifiques à travers les principales artères des villes du Sud, telles que Ouargla, Touggourt, Ghardaïa, El-Oued, Adrar, Tamanrasset et Tindouf, pour appeler à engager des poursuites contre les symboles de la corruption et récupérer l’argent du peuple, plaider pour une instance consensuelle (gouvernement, conseil ..) et la mise en place d’une commission nationale d’organisation d’élections propres et honnêtes, tout en soulignant la symbiose entre le peuple et l’Armée, «garante de la protection de la Nation».

Outre l’appel à l’Armée à déjouer les complots, ils ont réclamé, au nom des articles 7 et 8 de la Constitution, un changement de système de gouvernance, tout en reprenant les slogans habituels pour le départ des figures de proue du système et des partis de l’allégeance, et la préservation de l’unité du peuple. Ces marches, entamées pour la plupart juste après la prière de vendredi, se sont déroulées dans le calme, encadrées par un dispositif sécuritaire. Aucun dépassement ou incident n’a été signalé, a-t-on constaté.