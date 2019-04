L’Algérie au menu des médias étrangers : Les marches pacifiques saluées

La démission du président Bouteflika est parmi les premiers titres de la presse internationale et l’un des sujets des plateaux télévisés, avec de nombreux commentaires de spécialistes sur la situation après plus d’un mois et demi de manifestations populaires pacifiques.

Dans toutes les langues, les médias étrangers saluent la maturité du peuple algérien qui a permis de mettre fin pacifiquement à 20 ans de mandat de Bouteflika, et la chute des personnes impliquées dans des affaires de corruption et de détournement d’argent public.

Les intervenants ne manquent pas de souligner les répercussions de la chute politique du président Bouteflika sur les gouvernements des pays arabes, qu’ils soient présidents, princes ou rois dans les monarchies, du Moyen-Orient, notamment. En ce sens, l’écrivain et journaliste Abdel Bari Atwan, intervenant dans des médias occidentaux, salue à chaque occasion les manifestants algériens qui ont pu détrôner Bouteflika d’une façon civilisée et pacifique, confirmant la conscience et l’esprit pacifique de l’Algérien qui a opéré la rupture définitive avec la décennie noire.

Certains médias ont consacré des émissions et des débats à l’évolution politique en Algérie, avec de larges tranches horaires, en invitant des opposants et des universitaires algériens, pour crédibiliser le débat sur la politique en Algérie et son contexte dans la région géostratégique. En ce sens, certains politologues ont fait le rapport avec la tension actuelle en Libye, notamment au niveau des frontières de l’Ouest, et ses répercussions sécuritaires sur l’Algérie.

Les médias abordent également la situation politique après le départ du Président Bouteflika, ainsi que le rôle joué par le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'ANP et son rôle.

À travers les émissions consacrées à l’évolution politique en Algérie, les médias anticipent les évènements, tout en ressemblant la situation d’autres pays qui ont vécu le «printemps arabe», alors qu’à chaque manifestation, les Algériens rejettent ce parallèle en disant que «l’Algérie n’est ni la Syrie ni la Libye, bien au contraire, on veut exclure les corrompus et édifier une seconde République».

H. Hichem