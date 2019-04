MASCARA : Contre la corruption et la hogra

Le mouvement de protestation populaire qui a drainé depuis le 22 février dernier des centaines de milliers de personnes dans les quatre coins du pays a été poursuivi pour le septième vendredi consécutif à travers toutes les rues et les places publiques de la wilaya de Mascara notamment au chef-lieu de la wilaya qui a vu la participation à cette journée de mobilisation des centaines de manifestants -tous âges et sexes confondus, toutes le classes sociales et professionnelles- réclamant un changement immédiat de la situation politique. Ils sont sortis dans les rues pacifiquement pour exprimer leur rejet de la situation qui prévaut en scandant des slogans sur lesquels l’on pouvait lire des messages allant dans ce sens. Une femme rencontrée dans ce mouvement populaire nous dira : « Nous revendiquons le droit à un état prospère de justice sociale qui répond aux aspirations et aux attentes des citoyens, on a voulu nous ignorer mais cette marginalisation n’a que trop duré».

Des propos sages qui en disent long sur la dimension humaine de cette marche populaire et le degré de conscience et de maturité politique des masses populaires. Dès la fin de la prière du vendredi, les marcheurs reprenaient les mêmes slogans scandés lors des précédentes marches populaires, dont le changement radical dans la gestion des affaires politiques du pays, le respect de la Constitution tout en appelant à la préservation de l’unité nationale et rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l’Algérie unie et indivisible.

Les citoyens désirent le changement, l’engagement de tous pour sortir de la situation difficile et bâtir une Algérie meilleure pour tous ses enfants. Arborant l’emblème national, les manifestants se sont également élevés contre la corruption et la hogra en rappelant le caractère républicain de l’État algérien et en appelant à l’unité nationale, en rejetant toute tentative de récupération de ce mouvement populaire par quelque partie que ce soit.

Les manifestants ont réitéré leur slogan «Silmya Silmya», «Djeich, chaâb, khaoua- khaoua » pour veiller à ce que ce mouvement reste dans un cadre pacifique. Un mouvement de solidarité entre les jeunes manifestants a été remarqué au cours de cette matche populaire dans la cité de l’émir.

A. Ghomchi