SIDI BEL-ABBèS : La détermination de la jeunesse

La population a répondu à l’appel d’hier pour prendre part à la manifestation populaire dans son acte 7, et signifier surtout sa solidarité avec le reste du peuple dans ses revendications et aspirations.

Venus de tous les coins de la wilaya, des centaines de citoyens se sont rassemblés comme d’habitude au niveau de la Place du 1er-Novembre avant de sillonner les artères et boulevards de la cité en scandant des slogans hostiles à des représentants jugés peu crédibles des institutions de la République.

Une forte détermination animait les manifestants qui exprimaient également leur soutien à l'Armée nationale populaire et leur attachement à l’union et la solidarité de la nation.

Dans une ambiance bon enfant, cette marche n’a pas failli à la tradition. Cette notion pacifique caractérise son itinéraire et relève le sens de responsabilité et de maturité d’un peuple soucieux de son avenir et de prospérité surtout de son pays.

«Derrière seulement et uniquement notre Armée, la fierté nationale, nous nous sommes mobilisés pour un changement d’un mode de gouvernance et une perpétuité de l’esprit de Novembre. Notre action s’inscrit dans le prolongement d’un serment prêté par nos glorieux chouhada », confie un jeune manifestant comme pour porter haut et fort la voix d’une jeunesse décidée à prendre en mains ses propres destinées et à relever tous les défis.

De la fougue donc se dégageait de cette foule composée d’hommes et de femmes, qui ont brisé le silence, pour dénoncer l’exclusion et la marginalisation, l’injustice et la «hogra» et le pillage des biens des collectivité nationales.

Une foule avide d’un changement profond d’un mode de fonctionnement pour l'instauration d’un système de gouvernance guidé par les paramètres de transparence et de rationalité et reposante sur l’encouragement des valeurs de compétence, de créativité et d’innovation.

Et il faut préciser qu’à la faveur de ces marches, un grand débat est engagé au sein de l’élite permettant aux spécialistes et experts d’enrichir le thème de la bonne gouvernance et d’esquisser un temps soit peu une plate-forme à soumettre ultérieurement. C’est dire toute la dynamique provoquée par ce hirak.

A. Bellaha