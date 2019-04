Transition politique : Consolider une véritable démocratie

La transition politique à venir pourra constituer une «opportunité de conduire le pays vers une véritable démocratie», ont soutenu, jeudi à Tizi-Ouzou, des participants à une table ronde à l'Université Mouloud-Mammeri (UMMTO). Etablissant un parallèle entre les deux dernières crises politiques vécues par l'Algérie, celle d'octobre 1988 et la crise actuelle, Araba Aknine, militant, universitaire, politique et culturaliste, a estimé qu'elles présentent «beaucoup de similitudes et sont toutes deux résultantes d'une grande accumulation».

Comme à la veille d'Octobre 1988, a-t-il relevé, «la société algérienne était considérée complètement inhibée et incapable d'une réaction quelconque. Et dans les deux cas, elle a démontré qu'elle est comme toutes les sociétés du monde avec lesquelles elle partage le désir de vivre en liberté et qu'elle a ses propres ressorts pour y parvenir». Pour l'ancien militant de la cause amazighe, la transition politique à venir «devra œuvrer à apporter des solutions à la mesure des aspirations exprimées par les Algériens» et déboucher «sur une construction institutionnelle et constitutionnelle à même de consacrer et de rendre inaliénables et les aspirations et les droits des citoyens». Abondant dans le même sens, l'universitaire et linguiste Hend Saâdi a insisté sur «l'impératif de se doter d'instruments institutionnel et constitutionnel qui seront en mesure de prendre en charge l'ensemble des questions qui restent posées au sein de la société algérienne». «Le mouvement national qui avait abouti à une guerre de Libération qui avait suscité l'admiration et le soutien de toute la planète n'a pas réussi un certain nombre de questions, dont la question identitaire, pour diverses raisons», a-t-il soutenu, ajoutant que «c'est là une occasion de reposer toutes les questions sur la table et de les discuter avec un esprit serein et apaisé». Cependant, ont unanimement souligné les deux intervenants, «la démarche exige d'abord la mise en place de garde-fous et la libération des champs politique, syndical et médiatique pour permettre l'émergence d'une élite politique capable de conduire cette transition et de conduire le pays vers une véritable démocratie qui permettra la restitution de la confiance entre le peuple et l'Etat». Interrogé lors des débats sur le rôle de l'institution militaire dans la situation actuelle et au sein de cette transition, les conférenciers étaient d'avis que celle-ci devra être «garante de certains principes qui devront constituer les garde-fous de cette transition et de se limiter ensuite à sa seule mission, à savoir la défense du pays».