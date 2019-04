L’Algérie suit avec une «extrême préoccupation» les derniers développements intervenus en Libye et appelle toutes les parties à «la retenue», estimant que toute «escalade militaire est de nature à compromettre les efforts en cours», a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L’Algérie suit avec une extrême préoccupation les derniers développements intervenus en Libye et appelle toutes les parties à la retenue, estimant que toute escalade militaire est de nature à compromettre les efforts en cours et à rendre problématique la solution de la crise que connait ce pays frère et voisin». L’Algérie qui «s’est toujours attelée à favoriser un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes, sous l’égide de l’ONU et loin de toute interférence étrangère, reste «convaincue que seule une solution politique négociée et acceptée par l’ensemble des protagonistes est à même d’assurer une paix et une stabilité durables et de préserver les intérêts suprêmes du peuple libyen frère». Tout en réitérant son appel à tous les acteurs en présence à éviter toute «violence et toute escalade», l’Algérie exhorte toutes les parties libyennes à oeuvrer pour la réussite de la Conférence nationale prévue à Ghadames par le Plan d’action, laquelle conférence bénéficie de l’appui et du soutien de la communauté internationale et présente un cadre «approprié» pour la recherche «des compromis nécessaires pour sceller les ententes et construire la paix dans ce pays frère et voisin», a soutenu la même source.