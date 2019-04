GRAND ANGLE : Incompréhensible

L’ordre donné par le Maréchal Khalifa Haftar à ses forces d' « avancer » en direction de Tripoli est pour le moins incompréhensible si l’on s’en tient aux développements enregistrés, ces derniers jours, dans le dossier libyen. En effet, cet ordre intervient à quelque dix jours de la tenue de la Conférence nationale prévue du 14 au 16 avril à Ghadamès. Une conférence qui était censée ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielle. D’autre part, cette nouvelle poussée de fièvre qui risque de provoquer une escalade des violences intervient aussi alors qu’une conférence de « réconciliation » entre les différentes parties libyennes est également annoncée pour le mois de juillet prochain à Addis Abeba. Et enfin, la décision du Maréchal Haftar de lancer son offensive sur Tripoli est intervenue alors que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se trouvait dans la capitale libyenne où il a rencontré le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez al-Sarraj et devait rencontrer d’autres dirigeants libyens. Dès lors, faut-il s’interroger ? S’agit-il d’une démonstration de force de l’homme fort de l’Est qui entend, par la même occasion, imposer sa propre feuille de route, alors que, celle qui est privilégiée, est celle qui a été validée par la communauté internationale et dont la responsabilité de la mise en œuvre en revient à l’ONU ? Ce qui est sûr c’est que la décision de Haftar n’est pas sans conséquences. Elle éloigne un peu plus la recherche du consensus libyen, seul à même de mettre le pays sur la voie d’une sortie du chaos dans lequel il se trouve depuis la chute de l’ancien régime. Il y a de cela quelques jours, nous nous demandions dans ce même espace si en Libye les choses sont en voie de changer, tout en mettant en avant qu’il était impossible de s’avancer tant les Libyens nous ont habitué à des retournements de situation. La prudence adoptée quant à la réaction des dirigeants libyens s’est avérée justifiée. Cette offensive militaire du Maréchal Haftar sur Tripoli confirme aussi que la Libye et les Libyens ne sont pas au bout de leurs peines.

Nadia K.